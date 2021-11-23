Як зміцнити імунітет в період холодів: прості рецепти
У холодну погоду необхідно зміцнювати імунітет. Це важливо для організму, оскільки сильний імунітет допоможе впоратися з сезонними застудами та вірусами.
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Фахівці рекомендують в холодну пору обов'язково здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, а в раціон включити свіжі соки, морс, рибу і водорості.
Займатися спортом на вулиці при низьких температурах показані тільки фізично здоровим і загартованим людям.
Фізкультура на повітрі допомагає зміцнити імунну систему організму, але для непідготовлених така зарядка може обернутися проблемами з серцем.
Краще замінити спорт на вулиці на звичайну прогулянку по парку.
Для зміцнення здоров'я експерти радять пити теплі напої з додаванням цитрусових, імбиру, ягід. Для смаку варто використовувати замість цукру - мед.
Напої з високим вмістом цукру, лимонади, газованої води та готові чаї краще не використовувати. А ось свіжі, консервовані домашні соки й морси – потрібно пити щодня обов'язково.
Відмінним засобом для зміцнення імунітету є риба і морські водорості, в тому числі – капуста, скумбрія та оселедець.
Також в раціоні обов'язково повинні бути горіхи: кедрові, волоські, фундук і фісташки.
Добова доза горіхів становить від 30 до 50 г і не варто цю норму перевищувати.
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