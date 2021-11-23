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Як зміцнити імунітет в період холодів: прості рецепти

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Вівторок 23 листопада 2021 09:14
Як зміцнити імунітет в період холодів: прості рецепти Фото: Як швидко і легко підвищити імунітет в холоди (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У холодну погоду необхідно зміцнювати імунітет. Це важливо для організму, оскільки сильний імунітет допоможе впоратися з сезонними застудами та вірусами.

Якими способами можна легко і швидко підняти опірність організму, розповіли в Storinka.

Фахівці рекомендують в холодну пору обов'язково здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, а в раціон включити свіжі соки, морс, рибу і водорості.

Займатися спортом на вулиці при низьких температурах показані тільки фізично здоровим і загартованим людям.

Фізкультура на повітрі допомагає зміцнити імунну систему організму, але для непідготовлених така зарядка може обернутися проблемами з серцем.

Краще замінити спорт на вулиці на звичайну прогулянку по парку.

Для зміцнення здоров'я експерти радять пити теплі напої з додаванням цитрусових, імбиру, ягід. Для смаку варто використовувати замість цукру - мед.

Напої з високим вмістом цукру, лимонади, газованої води та готові чаї краще не використовувати. А ось свіжі, консервовані домашні соки й морси – потрібно пити щодня обов'язково.

Відмінним засобом для зміцнення імунітету є риба і морські водорості, в тому числі – капуста, скумбрія та оселедець.

Також в раціоні обов'язково повинні бути горіхи: кедрові, волоські, фундук і фісташки.

Добова доза горіхів становить від 30 до 50 г і не варто цю норму перевищувати.

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