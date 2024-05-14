В "Укренерго" шукають студентів і випускників на оплачуване стажування: що обіцяють і як подати заявку

Основне про програму стажування

Програма стажування Energy Hub тривалістю 6 місяців діє в Україні з 2020 року.

За цей період у стажуванні взяли участь понад 70 студентів та випускників, з яких близько 70% лишились працювати на постійній основі у різних функціональних напрямах діяльності компанії:

ринкові операції

управління об'єднаною енергосистемою України

експлуатація та розвиток мережі

управління ефективністю

стратегічне планування

ІТ тощо

У компанії наголошують, що ця програма - чудова можливість отримати унікальні знання та досвід за спеціальністю, розкрити свій професійний потенціал, а також побудувати успішну кар'єру в "Укренерго".

Вимоги до кандидатів на стажування

Для того, щоб стати кандидатом на програму стажування Energy Hub потрібно:

бути на момент подання заявки студентом магістерської програми або мати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

мати інтерес до роботи в енергетичній сфері та бажання працювати в НЕК "Укренерго"

мати рівень володіння англійською мовою intermediate та вище

Уточнюється, що конкурсний відбір на програму складатиметься з:

онлайн-тестів

співбесіди за компетенціями з фахівцями з підбору та адаптації персоналу

фінальної співбесіди з керівником за напрямом

Обов'язки потенційного стажиста та "бонуси"

В "Укренерго" розповіли, що впродовж програми стажування потенційний майбутній співробітник зможе:

набути теоретичних і практичних навичок за визначеною спеціальністю (шляхом виконання індивідуальних завдань, визначених наставником стажиста)

ознайомиться з особливостями роботи "Укренерго" та його роллю в енергетичному секторі країни

Крім того, у компанії обіцяють додаткові "бонуси" для стажистів:

оплату за стажування

лекції та семінари від кращих експертів компанії

корпоративні тренінги

ознайомчі візити на об'єкти "Укренерго"

пропозицію постійної роботи (за умови успішного проходження стажування)

Як подати заявку на участь у конкурсі

Подати заявку на участь у конкурсі для потрапляння у програму стажування Energy Hub необхідно до 15 червня 2024 року.

Заповнити анкету потенційного учасника стажування можна за посиланням.

Уточнюється, що початок стажування припадає на липень 2024 року.

З усіма питаннями чи уточненнями щодо програми стажування в компанії радять звертатися в листі на електронну адресу: students@ua.energy.