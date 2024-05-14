В "Укренерго" шукають студентів і випускників на оплачуване стажування: що обіцяють і як подати заявку

НЕК "Укренерго" запрошує студентів випускних курсів і нещодавніх випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ) на програму стажування Energy Hub.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу "Укренерго" розповідає, що відомо про програму стажування, які вимоги до кандидатів, що їм обіцяють у компанії, а також як подати заявку на участь у конкурсі.
Програма стажування Energy Hub тривалістю 6 місяців діє в Україні з 2020 року.
За цей період у стажуванні взяли участь понад 70 студентів та випускників, з яких близько 70% лишились працювати на постійній основі у різних функціональних напрямах діяльності компанії:
У компанії наголошують, що ця програма - чудова можливість отримати унікальні знання та досвід за спеціальністю, розкрити свій професійний потенціал, а також побудувати успішну кар'єру в "Укренерго".
Для того, щоб стати кандидатом на програму стажування Energy Hub потрібно:
Уточнюється, що конкурсний відбір на програму складатиметься з:
В "Укренерго" розповіли, що впродовж програми стажування потенційний майбутній співробітник зможе:
Крім того, у компанії обіцяють додаткові "бонуси" для стажистів:
Подати заявку на участь у конкурсі для потрапляння у програму стажування Energy Hub необхідно до 15 червня 2024 року.
Заповнити анкету потенційного учасника стажування можна за посиланням.
Уточнюється, що початок стажування припадає на липень 2024 року.
З усіма питаннями чи уточненнями щодо програми стажування в компанії радять звертатися в листі на електронну адресу: students@ua.energy.
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