В "Укрэнерго" ищут студентов и выпускников на оплачиваемую стажировку: что обещают и как подать заявку

НЭК "Укрэнерго" приглашает студентов выпускных курсов и недавних выпускников высших учебных заведений (вузов) на программу стажировки Energy Hub.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" рассказывает, что известно о программе стажировки, какие требования к кандидатам, что им обещают в компании, а также как подать заявку на участие в конкурсе.
Программа стажировки Energy Hub продолжительностью 6 месяцев действует в Украине с 2020 года.
За этот период в стажировке приняло участие более 70 студентов и выпускников, из которых около 70% остались работать на постоянной основе в различных функциональных направлениях деятельности компании:
В компании отмечают, что эта программа - отличная возможность получить уникальные знания и опыт по специальности, раскрыть свой профессиональный потенциал, а также построить успешную карьеру в "Укрэнерго".
Для того чтобы стать кандидатом на программу стажировки Energy Hub нужно:
Уточняется, что конкурсный отбор на программу будет состоять из:
В "Укрэнерго" рассказали, что в течение программы стажировки потенциальный будущий сотрудник сможет:
Кроме того, в компании обещают дополнительные "бонусы" для стажеров:
Подать заявку на участие в конкурсе для попадания в программу стажировки Energy Hub необходимо до 15 июня 2024 года.
Заполнить анкету потенциального участника стажировки можно по ссылке.
Уточняется, что начало стажировки приходится на июль 2024 года.
Со всеми вопросами или уточнениями насчет программы стажировки в компании советуют обращаться в письме по электронному адресу: students@ua.energy.
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