9 кращих вакансій для сезонного підробітку: де та скільки можна заробити влітку

Сезон літніх підробітків в Україні уже стартував. Однак не всі знають, як саме знайти сезонну роботу, які вакансії нині актуальні, а також скільки грошей можна заробити.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції на спеціалізованому порталі Work.ua та розповідає про низку актуальних вакансій для літнього підробітку.

Які сезонні вакансії найбільш популярні

Виходячи із представлених різними роботодавцями вакансій, для сезонного (літнього) підробітку в Україні найчастіше шукають:

вожатих

аніматорів

учителів

вихователів

адміністраторів

медсестер

барменів

барист

продавців

рятувальників

водіїв

мерчендайзерів

вантажників

садівників

різноробочих

Актуальні вакансії для підробітку влітку

Продавця на сезон шукають у київському "Гідропарку" в національну мережу магазинів BeerMarket.

Зарплату обіцяють від 17 000 до 22 000 грн.

При цьому розглядають як кандидатів із досвідом у продажах, так і без. Готові взяти навіть студентів заочної форми навчання та останніх курсів.

Вакансія продавця в Києві (скріншот: work.ua)

Рятувальника на літній сезон шукають у ресторанно-готельному комплексі Bartolomeo Best River Resort у Дніпрі.

Зарплату обіцяють виплачувати своєчасно (точна сума - не вказана). Харчування - коштом компанії.

Щоб влаштуватися на такий підробіток необхідні: фізична підготовка, вміння плавати, вміння надати першу медичну допомогу, відповідальність, витривалість, а також посвідчення рятувальника.

Вакансія рятувальника у Дніпрі (скріншот: work.ua)

Водія навантажувача на сезон у Чернігів шукають в агенції Sun One.

Зарплату обіцяють від 20 000 до 25 000 грн.

Щоб отримати цю роботу, потрібн: гарна фізична форма, відсутність шкідливих звичок, відповідальність, досвід подібної роботи, а також наявність посвідчення водія навантажувача та посвідчення водія.

Вакансія водія навантажувача у Чернігові (скріншот: work.ua)

Адміністратора на сезон шукають у парку дикої природи "Беремицьке" у Козелецькому районі Чернігівської області (75 км від Києва та 88 км від Чернігова).

Уточнюється, що для співробітників парку організований трансфер із Києва, Чернігова, Остра та Козельця.

Рівень зарплати - не вказаний.

Графік роботи - плаваючий з нічними змінами (безкоштовне проживання в робочі дні). Харчування - корпоративне.

Вакансія адміністратора у Козелецькому районі (скріншот: work.ua)

Вихователя-вожатого в літній табір шукають у компанії "Карандашик" в Одесі.

Зарплату обіцяють від 7 000 до 18 000 грн.

Зазначається, що обов'язки працівника включатимуть організацію розважальних та навчальних заходів для дітей, формування команди та забезпечення безпеки дітей упродовж всього часу перебування в таборі.

При цьому потрібно мати середню спеціальну освіту та досвід роботи з дітьми.

Уточнюється, що є також перспектива продовження співпраці з вересня.

Вакансія вихователя-вожатого в Одесі (скріншот: work.ua)

Мерчендайзера на сезон шукають в Одесі у компанії IDS Ukraine (лідер українського ринку мінеральних вод у всіх категоріях).

Зарплату обіцяють від 15 000 грн.

Працевлаштування - офіційне.

Вакансія мерчендайзера в Одесі (скріншот: work.ua)

Баристу на сезон шукають у стильній молодіжній кав'ярні Coffee streetart у Києві.

Зарплату обіцяють від 19 000 до 24 000 грн.

Уточнюється, що готові взяти осіб віком від 17 років.

Вакансія баристи в Києві (скріншот: work.ua)

Різноробочого у кінно-спортивний комплекс шукають на сезон у ПП "Перемога АВК" (підприємство аграрного сектору, що займається вирощуванням зернових та олійних культур) у Дніпрі.

Рівень зарплати - не вказаний, однак обіцяють офіційне оформлення з першого робочого дня, а також соціальні гарантії відповідно до законодавства.

Вакансія різноробочого у Дніпрі (скріншот: work.ua)

Продавця морозива шукають в американську кондитерську Milk Bar у Києві.

Зарплату обіцяють від 15 000 грн.

Зазначається, що новий співробітник працюватиме у дружній та професійній атмосфері, матиме можливість розвитку та кар'єрного зростання, а також гарантоване оплачуване стажування.

Вакансія продавця морозива у Києві (скріншот: work.ua)