В "Укренерго" шукають студентів і випускників на оплачуване стажування: що обіцяють і як подати заявку
НЕК "Укренерго" запрошує студентів випускних курсів і нещодавніх випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ) на програму стажування Energy Hub.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу "Укренерго" розповідає, що відомо про програму стажування, які вимоги до кандидатів, що їм обіцяють у компанії, а також як подати заявку на участь у конкурсі.
Основне про програму стажування
Програма стажування Energy Hub тривалістю 6 місяців діє в Україні з 2020 року.
За цей період у стажуванні взяли участь понад 70 студентів та випускників, з яких близько 70% лишились працювати на постійній основі у різних функціональних напрямах діяльності компанії:
- ринкові операції
- управління об'єднаною енергосистемою України
- експлуатація та розвиток мережі
- управління ефективністю
- стратегічне планування
- ІТ тощо
У компанії наголошують, що ця програма - чудова можливість отримати унікальні знання та досвід за спеціальністю, розкрити свій професійний потенціал, а також побудувати успішну кар'єру в "Укренерго".
Вимоги до кандидатів на стажування
Для того, щоб стати кандидатом на програму стажування Energy Hub потрібно:
- бути на момент подання заявки студентом магістерської програми або мати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
- мати інтерес до роботи в енергетичній сфері та бажання працювати в НЕК "Укренерго"
- мати рівень володіння англійською мовою intermediate та вище
Уточнюється, що конкурсний відбір на програму складатиметься з:
- онлайн-тестів
- співбесіди за компетенціями з фахівцями з підбору та адаптації персоналу
- фінальної співбесіди з керівником за напрямом
Обов'язки потенційного стажиста та "бонуси"
В "Укренерго" розповіли, що впродовж програми стажування потенційний майбутній співробітник зможе:
- набути теоретичних і практичних навичок за визначеною спеціальністю (шляхом виконання індивідуальних завдань, визначених наставником стажиста)
- ознайомиться з особливостями роботи "Укренерго" та його роллю в енергетичному секторі країни
Крім того, у компанії обіцяють додаткові "бонуси" для стажистів:
- оплату за стажування
- лекції та семінари від кращих експертів компанії
- корпоративні тренінги
- ознайомчі візити на об'єкти "Укренерго"
- пропозицію постійної роботи (за умови успішного проходження стажування)
Як подати заявку на участь у конкурсі
Подати заявку на участь у конкурсі для потрапляння у програму стажування Energy Hub необхідно до 15 червня 2024 року.
Заповнити анкету потенційного учасника стажування можна за посиланням.
Уточнюється, що початок стажування припадає на липень 2024 року.
З усіма питаннями чи уточненнями щодо програми стажування в компанії радять звертатися в листі на електронну адресу: students@ua.energy.
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