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В "Укренерго" шукають студентів і випускників на оплачуване стажування: що обіцяють і як подати заявку

Вівторок 14 травня 2024 14:12
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В "Укренерго" шукають студентів і випускників на оплачуване стажування: що обіцяють і як подати заявку Оплачуване стажування Energy Hub - перший крок до успішної кар'єри (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

НЕК "Укренерго" запрошує студентів випускних курсів і нещодавніх випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ) на програму стажування Energy Hub.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу "Укренерго" розповідає, що відомо про програму стажування, які вимоги до кандидатів, що їм обіцяють у компанії, а також як подати заявку на участь у конкурсі.

Основне про програму стажування

Програма стажування Energy Hub тривалістю 6 місяців діє в Україні з 2020 року.

За цей період у стажуванні взяли участь понад 70 студентів та випускників, з яких близько 70% лишились працювати на постійній основі у різних функціональних напрямах діяльності компанії:

  • ринкові операції
  • управління об'єднаною енергосистемою України
  • експлуатація та розвиток мережі
  • управління ефективністю
  • стратегічне планування
  • ІТ тощо

У компанії наголошують, що ця програма - чудова можливість отримати унікальні знання та досвід за спеціальністю, розкрити свій професійний потенціал, а також побудувати успішну кар'єру в "Укренерго".

Вимоги до кандидатів на стажування

Для того, щоб стати кандидатом на програму стажування Energy Hub потрібно:

  • бути на момент подання заявки студентом магістерської програми або мати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
  • мати інтерес до роботи в енергетичній сфері та бажання працювати в НЕК "Укренерго"
  • мати рівень володіння англійською мовою intermediate та вище

Уточнюється, що конкурсний відбір на програму складатиметься з:

  • онлайн-тестів
  • співбесіди за компетенціями з фахівцями з підбору та адаптації персоналу
  • фінальної співбесіди з керівником за напрямом

Обов'язки потенційного стажиста та "бонуси"

В "Укренерго" розповіли, що впродовж програми стажування потенційний майбутній співробітник зможе:

  • набути теоретичних і практичних навичок за визначеною спеціальністю (шляхом виконання індивідуальних завдань, визначених наставником стажиста)
  • ознайомиться з особливостями роботи "Укренерго" та його роллю в енергетичному секторі країни

Крім того, у компанії обіцяють додаткові "бонуси" для стажистів:

  • оплату за стажування
  • лекції та семінари від кращих експертів компанії
  • корпоративні тренінги
  • ознайомчі візити на об'єкти "Укренерго"
  • пропозицію постійної роботи (за умови успішного проходження стажування)

Як подати заявку на участь у конкурсі

Подати заявку на участь у конкурсі для потрапляння у програму стажування Energy Hub необхідно до 15 червня 2024 року.

Заповнити анкету потенційного учасника стажування можна за посиланням.

Уточнюється, що початок стажування припадає на липень 2024 року.

З усіма питаннями чи уточненнями щодо програми стажування в компанії радять звертатися в листі на електронну адресу: students@ua.energy.

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