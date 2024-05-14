В "Укрэнерго" ищут студентов и выпускников на оплачиваемую стажировку: что обещают и как подать заявку

НЭК "Укрэнерго" приглашает студентов выпускных курсов и недавних выпускников высших учебных заведений (вузов) на программу стажировки Energy Hub.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго " рассказывает, что известно о программе стажировки, какие требования к кандидатам, что им обещают в компании, а также как подать заявку на участие в конкурсе.

Основное о программе стажировки

Программа стажировки Energy Hub продолжительностью 6 месяцев действует в Украине с 2020 года.

За этот период в стажировке приняло участие более 70 студентов и выпускников, из которых около 70% остались работать на постоянной основе в различных функциональных направлениях деятельности компании:

рыночные операции

управление объединенной энергосистемой Украины

эксплуатация и развитие сети

управление эффективностью

стратегическое планирование

IТ и т.п.

В компании отмечают, что эта программа - отличная возможность получить уникальные знания и опыт по специальности, раскрыть свой профессиональный потенциал, а также построить успешную карьеру в "Укрэнерго".

Требования к кандидатам на стажировку

Для того чтобы стать кандидатом на программу стажировки Energy Hub нужно:

быть на момент подачи заявки студентом магистерской программы или иметь образовательно-квалификационный уровень магистра

иметь интерес к работе в энергетической сфере и желание работать в НЭК "Укрэнерго"

иметь уровень владения английским языком intermediate и выше

Уточняется, что конкурсный отбор на программу будет состоять из:

онлайн-тестов

собеседования по компетенциям со специалистами по подбору и адаптации персонала

финального собеседования с руководителем по направлению

Обязанности потенциального стажера и "бонусы"

В "Укрэнерго" рассказали, что в течение программы стажировки потенциальный будущий сотрудник сможет:

приобрести теоретические и практические навыки по определенной специальности (путем выполнения индивидуальных задач, определенных наставником стажера)

ознакомится с особенностями работы "Укрэнерго" и его ролью в энергетическом секторе страны

Кроме того, в компании обещают дополнительные "бонусы" для стажеров:

оплату за стажировку

лекции и семинары от лучших экспертов компании

корпоративные тренинги

ознакомительные визиты на объекты "Укрэнерго"

предложение постоянной работы (при условии успешного прохождения стажировки)

Как подать заявку на участие в конкурсе

Подать заявку на участие в конкурсе для попадания в программу стажировки Energy Hub необходимо до 15 июня 2024 года.

Заполнить анкету потенциального участника стажировки можно по ссылке.

Уточняется, что начало стажировки приходится на июль 2024 года.

Со всеми вопросами или уточнениями насчет программы стажировки в компании советуют обращаться в письме по электронному адресу: students@ua.energy.