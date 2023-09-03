Україцям роздадуть гроші на купівлю дров та вугілля: що відомо

Хто і як може отримати ці виплати

Житлова субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу призначається один раз на календарний рік, виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.

"Житлова субсидія не призначається, якщо нарахований середньомісячний сукупний дохід особи менше ніж розмір мінімальної заробітної плати та/або не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії", - пояснюють у ПФ.

Якщо ж людина сплатила єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі не менше мінімального за І або ІІ квартал 2023 року, то субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу може бути призначена, якщо на це подадуть заяву у ІІІ або ІV кварталі 2023 року.

Як оформити субсидію:

подати заяву на призначення субсидії для закупівлі дров чи вугілля

надати довідку, де вказано про наявність в оселі пічного опалення

Мінімальною нормою допомоги на домогосподарство вважається 1 тонна твердого палива та 1 балон зрідженого газу. Але можуть призначити допомогу і в більшому розмірі.

Кому субсидію не надають

Втім є категорії українців, яким не призначать житлову субсидію. Вона не передбачена для людей, у кого: