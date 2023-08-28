До 18 тисяч гривень! Українцям роздадуть гроші: хто і скільки може отримати

Українські біженці, які повернуться додому з-за кордону, матимуть змогу отримати грошову допомогу у розмірі 18 тис. грн на місяць.

Про те, хто і як зможе отримати виплати, читайте у матеріалі нижче.

Як українцям отримати виплати

24 серпня стартувало третє коло стипендійної програми Vidnova Fellowship Ukraine. Кошти отримають 50 митців, активістів і культурних діячів, які хочуть продовжити свою діяльність в Україні.

Також стипендіати та стипендіатки можуть отримати менторство або підтримку для навчання, оренди простору для діяльності. При цьому немає обмежень за конкретними містами чи регіонами.

"Торік стався великий відтік освічених, кваліфікованих кадрів. Частина цих людей змогла реалізувати себе в тих країнах, куди виїхали. Частина ж хоче продовжувати працювати вдома. Перше коло Стипендії ми запустили через 6 місяців після повномасштабного вторгнення. Хтось опинився в ситуації вибору - повертатися або бути звільненим, особливо у державному секторі", - каже операційна менеджерка ГО "Інша Освіта" Юлія Аленіна.

Вона зазначила, що багато українців зрозуміли, що жити за кордоном важко і дорого. А людям, які планують повертатися, доводиться це робити майже в нікуди, оскільки все сильно змінилося.

"Стипендія дає учасникам три місяці на те, щоб повернутися, звикнути, адаптуватись до повітряних тривог і відключення світла. Цією програмою ми намагаємось зробити простір для відновлення професійної діяльності трошки безпечнішим", - додала Юлія.

Представникам яких напрямків платитимуть стипендію

Стипендія надається тим, хто повернувся цього літа, або планує повернутися восени та працює у напрямках:

культури та мистецтва

неформальної освіти

громадського активізму

екології та охорони навколишнього середовища

незалежних медіа

подолання наслідків війни в суспільстві

соціальних інновацій та соціального підприємництва

захисту прав людини

Виплати передбачають фінансову підтримку протягом 3 місяців у розмірі 18 000 грн на місяць, додаткове разове фінансування 10 000 грн на оренду робочих просторів, менторство або навчання.

Щоб взяти участь, необхідно заповнити аплікаційну форму до 29 вересня 2023 року.

Vidnova Fellowship стала можливою завдяки спільному зусиллю "Іншої Освіти", MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.