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Украинцам раздадут деньги на покупку дров и угля: что известно

Кто может получить помощь (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Некоторые украинцы могут получить помощь в виде субсидии на покупку дров или угля. Эти выплаты назначают раз в год.

Об этом пишет Пенсионный Фонд в Telegram.

Кто и как может получить эти выплаты

Жилищная субсидия на приобретение твердого топлива и сжиженного газа назначается раз в календарный год, исходя из размера дохода за предыдущий календарный год.

"Жилищная субсидия не назначается, если начисленный среднемесячный совокупный доход лица меньше размера минимальной заработной платы и/или не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не меньше минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии", - объясняют в ПФ.

Если же человек уплатил единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального за I или II квартал 2023 года, то субсидия на приобретение твердого топлива и сжиженного газа может быть назначена, если на это подадут заявление в III или IV квартале 2023 года.

Как оформить субсидию:

  • подать заявление на назначение субсидии для закупки дров или угля
  • предоставить справку, где указано наличие в доме печного отопления

Минимальной нормой пособия на домохозяйство считается 1 тонна твердого топлива и 1 баллон сжиженного газа. Но могут назначить пособие и в большем размере.

Кому субсидию не предоставляют

Однако есть категории украинцев, которым не назначат жилищную субсидию. Она не предназначена для людей, у кого:

  • площадь дома превышает 230 кв. м, а квартиры  -130 кв. м (кроме случаев, когда речь идет о детских домах семейного типа, многодетных семьях и т. п.)
  • кто-то из членов семьи на 1 число даты оформления субсидии владеет транспортным средством младше 5 лет или несколькими транспортами в возрасте до 15 лет (кроме мопедов и прицепов)
  • среди членов домовладения есть совершеннолетние, не имеющие доходов, не уплачивающие Единый социальный взнос, выехавшие за границу более чем на 60 дней и т. п.
  • кто-то из членов семьи за последний год до даты оформления субсидии совершил покупку более чем на 51 тыс. грн
  • есть задолженность за коммуналку
  • не вернули чрезмерно начисленную субсидию
  • гражданам, не платящим алиментам или задолжавшим по другим исполнительным производствам
  • если гражданин имеет другое жилье (есть широкий список исключений)
  • члены семьи имеют депозит на более чем 100 тыс. грн или владеют драгоценными металлами на сумму более 50 тыс. грн

Раньше мы писали о том, какие сейчас цены на дрова и какие лучше покупать.

Читайте также, что некоторые украинцы могут получить выплаты по 18 тысяч гривен в месяц.

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