Украинцам раздадут деньги на покупку дров и угля: что известно

Кто и как может получить эти выплаты

Жилищная субсидия на приобретение твердого топлива и сжиженного газа назначается раз в календарный год, исходя из размера дохода за предыдущий календарный год.

"Жилищная субсидия не назначается, если начисленный среднемесячный совокупный доход лица меньше размера минимальной заработной платы и/или не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не меньше минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии", - объясняют в ПФ.

Если же человек уплатил единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального за I или II квартал 2023 года, то субсидия на приобретение твердого топлива и сжиженного газа может быть назначена, если на это подадут заявление в III или IV квартале 2023 года.

Как оформить субсидию:

подать заявление на назначение субсидии для закупки дров или угля

предоставить справку, где указано наличие в доме печного отопления

Минимальной нормой пособия на домохозяйство считается 1 тонна твердого топлива и 1 баллон сжиженного газа. Но могут назначить пособие и в большем размере.

Кому субсидию не предоставляют

Однако есть категории украинцев, которым не назначат жилищную субсидию. Она не предназначена для людей, у кого: