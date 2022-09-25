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В Україну завезли небезпечні чіпси, які викликають отруєння: фото і виробник

Фото: В Україну завезли небезпечні чіпси (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні виявили небезпечні кукурудзяні чіпси від німецького виробника. Вони можуть нашкодити здоров'ю.

Про це попередили в Держпродспоживслужбі.

В продукції виявили органічні добавки - тропанові алкалоїди. Небезпечні сполуки знайшли у кукурудзяних чіпсах, що експортувалися з Німеччини.

Виробник: Alnatura Produktions - und Handels GmbH, Germany до України (отримувач: ТОВ "БЮРО ВИН", м. Київ, 01021; ТОВ "ТС Плюс", м. Київ.

"Попереджаємо операторів ринку про виконання обов’язку, передбаченого частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів", - сказано в повідомленні.

Фото: Ці чіпси виявилися небезпечними (aussiedlerbote.de)

Водночас в німецьких ЗМІ повідомляється, що товар вже екстрено знятий з продажу, покупці по можливості попереджені.

Чим небезпечні ці добавки?

Алкалоїди тропану є природні сполуки, що містяться в деяких рослинах, таких як блекота, тернина і паслін.

Вони можуть призвести до тимчасових проблем зі здоров'ям, таким як нудота, сонливість і головний біль. Це не є небезпечним для життя, проте може викликати сильний дискомфорт на якийсь час.

Раніше ми писали, що в Україну завезли небезпечні горішки, які можуть викликати онкологію.

Також читайте, що на прилавках з'явилися дитячі товари з небезпечною речовиною.

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