В Украину ввезли опасные чипсы, вызывающие отравление: фото и производитель

В продукции обнаружили органические добавки - тропановые алкалоиды. Опасные соединения были обнаружены в кукурузных чипсах, экспортировавшихся из Германии.

Производитель: Alnatura Produktions - und Handels GmbH, Germany в Украину (получатель: ООО "БЮРО ВИН", г. Киев, 01021; ООО "ТС Плюс", г. Киев).

"Предупреждаем операторов рынка об исполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", а именно: немедленного изъятия пищевого продукта из обращения и письменного информирования компетентного органа о выявленном несоответствии в срок не более двух рабочих дней", - говорится в сообщении.

Фото: Эти чипсы оказались опасными (aussiedlerbote.de)

В то же время в немецких СМИ сообщается, что товар уже экстренно снят с продаж, покупатели по возможности предупреждены.

Чем опасны эти добавки?

Алкалоиды тропана - природные соединения, содержащиеся в некоторых растениях, таких как белена, терновник и паслен.

Они могут привести к временным проблемам со здоровьем, таким как тошнота, сонливость и головные боли. Это не опасно для жизни, однако может вызвать сильный дискомфорт на некоторое время.