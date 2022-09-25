В Украину ввезли опасные чипсы, вызывающие отравление: фото и производитель

В Украине обнаружены опасные кукурузные чипсы от немецкого производителя. Они могут навредить здоровью.
Об этом предупредили в Госпродслужбе.
В продукции обнаружили органические добавки - тропановые алкалоиды. Опасные соединения были обнаружены в кукурузных чипсах, экспортировавшихся из Германии.
Производитель: Alnatura Produktions - und Handels GmbH, Germany в Украину (получатель: ООО "БЮРО ВИН", г. Киев, 01021; ООО "ТС Плюс", г. Киев).
"Предупреждаем операторов рынка об исполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", а именно: немедленного изъятия пищевого продукта из обращения и письменного информирования компетентного органа о выявленном несоответствии в срок не более двух рабочих дней", - говорится в сообщении.
Фото: Эти чипсы оказались опасными (aussiedlerbote.de)
В то же время в немецких СМИ сообщается, что товар уже экстренно снят с продаж, покупатели по возможности предупреждены.
Алкалоиды тропана - природные соединения, содержащиеся в некоторых растениях, таких как белена, терновник и паслен.
Они могут привести к временным проблемам со здоровьем, таким как тошнота, сонливость и головные боли. Это не опасно для жизни, однако может вызвать сильный дискомфорт на некоторое время.
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