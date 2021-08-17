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В Украину завезли детские товары с опасным веществом: назван производитель

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Киевская область, Вторник 17 августа 2021 11:58
В Украину завезли детские товары с опасным веществом: назван производитель Фото: Детские товары с опасным веществом нашли в Украине (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине нашли опасное вещество в силиконовой посуде, предназначенной для детей. Эти товары потребовали немедленно извлечь, назвав производителя и пути доставки их в страну.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Небезопасная находка выявлена управлением Госпродпотребслужбы в Киевской области. В силиконовой посуде для детей в конце июля обнаружили летучие органические компоненты (1,6%).

"Товары экспортировались из Китая (производитель: Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd., Shenzhen) через Данию (грузоотправитель: FB Trading ApS, Hinnerup) в Украины (отримувач: ФОП Кравченко Владислав, ул. Героев Украины, 77 кв. 50, м. Светловодск, Кировоградская обл., 27500)", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе призвали немедленно извлечь продукцию из оборота, после чего письменно проинформировать компетентные органы о "выявлении несоответствия в срок не более двух рабочих дней".

Ранее мы писали, что в украинских магазинах нашли опасное печенье, в составе которого сплошной яд.

Также сообщалось, что украинцы проверили на нитраты арбузы, и результат поверг их в полнейший шок.

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