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В Украину завезли опасные орешки, которые могут вызвать онкологию

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Среда 12 января 2022 14:25
В Украину завезли опасные орешки, которые могут вызвать онкологию Фото: В Украину завезли опасные орешки (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В Украину импортировали орехи, в которых содержится опасное вещество, что может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Так, в ведомство поступило информационное сообщение Системы быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 23 декабря 2021 года № 2021.7114 в отношении обнаружения афлатоксинов в жареных фисташках в скорлупе, экспортируемых из Турции.

Производитель орехов: Alagozler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti; экспортер: Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret A.S.) через Болгарию в Украину.

Получатель: ООО "ОКЕАН КОМПАНИ ТРЕЙД", что на улице Мира, 3, город Киев.

В ведомстве призвали немедленно изъять товары из оборота и письменного проинформировать компетентные органы о выявленной несоответствия в срок не более двух рабочих дней.

Что такое афлатоксины

Афлатоксины - класс природных микотоксинов, которые производят многие виды грибков рода Aspergillus. Они являются канцерогенными веществами. Афлатоксин - сильный токсин печени, который вызывает рак.

Ранее мы писали, что в Украину завезли опасные орехи, вызывающие рак. Стало известно, как они выглядят.

Также мы писали, что на прилавках появились детские товары с опасным веществом.

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Госпродпотребслужба
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