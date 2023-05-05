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"Україну ставлять на перше місце": Саніна розповіла про Євробачення і своє знайомство з Чарльзом ІІІ

Юлія Саніна познайомилась із королівською сім'єю (фото: Facebook/The Hardkiss)
Автор: Василина Копитко

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про знайомство та розмову з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ і королевою-консортом Каміллою під час відкриття сцени для Євробачення 2023. Артистка буде ведучою цьогорічного шоу.

Про це співачка розповіла у "Сніданку з 1+1".

Як пройшло знайомство із королівською сім'єю

Юлія зізнається, вона досі приємно приголомшена розмовою з королівською парою.

"Дуже приємні люди. Мене здивувало те, що перед цим не було ніяких зборів, як себе правильно поводити, протоколів там усіляких. Я запитала, чи можу я з ним поговорити, що я можу йому сказати, як мені зробити цей реверанс. Мені сказали: "Розслабся і будь собою. Якщо ти хочеш щось сказати, то скажи". Ми навіть були здивовані, що вони так біля нас затрималися і ми могли поговорити. Дуже просто", - розповіла артистка.

Юлія Саніна розповіла про знайомство із королівською сім'єю (фото: Associated Press)

Перша розмова з королем

При зустрічі співачка подякувала королю та його родині за таку підтримку України під час війни. Також Юлія зазначила, що монарх був дуже зацікавлений у розмові та запитав, як вона почувається у Британії.

"По-перше, він запитав, як я себе почуваю і як мені атмосфера. Я сказала, що ми дуже вдячні і ми відчуваємо, що це українське Євробачення, попри те, що воно проходить у Ліверпулі. Вони дуже гостинно і з відкритими серцями до цього відносяться. Дуже багато України в цьому Євробаченні, тобто вони ставлять Україну на перше місце", - зазначила Саніна.

Також вона розповіла, що з королем встигла навіть обговорити те, що в Ліверпулі відкривається українська бібліотека.

"Для мене це історичний момент. Я ніколи не думала, що буду ось так стояти й розмовляти з королем", - поділилася співачка.

Також Юлія додала, що у Ліверпулі панує спокійна й дружня атмосфера, немає метушні й все заздалегідь готують для конкурсу, попри те, що паралельно йде підготовка до коронації Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня 2023 році.

Раніше ми розповідали про те, як експерт оцінив шанси України на Євробаченні 2023.

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ЄвробаченняЮлия СанинаКоролівська сім'я