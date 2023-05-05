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"Украину ставят на первое место": Санина рассказала о Евровидении и своем знакомстве с Чарльзом ІІІ

Юлия Санина познакомилась с королевской семьей (фото: Facebook/The Hardkiss)
Автор: Василина Копытко

Солистка The Hardkiss Юлия Санина рассказала о знакомстве и разговоре с королем Великобритании Чарльзом ІІІ и королевой-консортом Камиллой во время открытия сцены для Евровидения 2023. Артистка будет ведущей шоу.

Об этом певица рассказала в "Сніданку з 1+1".

Как прошло знакомство с королевской семьей

Юлия признается, она до сих пор приятно ошеломлена разговором с королевской парой.

"Очень приятные люди. Меня удивило то, что перед этим не было никакого собрания, как себя правильно вести, протоколов там всяких. Я спросила, могу ли я с ним поговорить, что я могу ему сказать, как мне сделать этот реверанс. Мне сказали: "Расслабься и будь собой. Если ты хочешь что-то сказать, скажи". Мы даже были удивлены, что они так возле нас задержались и мы могли поговорить. Очень просто", - рассказала артистка.

Юлия Санина рассказала о знакомстве с королевской семьей (фото: Associated Press)

Первый разговор с королем

При встрече певица поблагодарила короля и его семью за такую поддержку Украины во время войны. Также Юлия отметила, что монарх был очень заинтересован в разговоре и спросил, как она себя чувствует в Британии.

"Во-первых, он спросил, как я себя чувствую и как мне атмосфера. Я сказала, что мы очень благодарны и мы чувствуем, что это украинское Евровидение, несмотря на то, что оно проходит в Ливерпуле. Они очень гостеприимно и с открытыми сердцами к этому относятся. Очень много Украины в этом Евровидении, то есть они ставят Украину на первое место", - отметила Санина.

Также она рассказала, что с королем успела даже обсудить, что в Ливерпуле открывается украинская библиотека.

"Для меня это исторический момент. Я никогда не думала, что буду так стоять и разговаривать с королем", - поделилась певица.

Также Юлия добавила, что в Ливерпуле царит спокойная и дружеская атмосфера, нет суеты и все заранее готовят для конкурса, несмотря на то, что параллельно идет подготовка к коронации Чарльза, которая состоится 6 мая 2023 года.

Ранее мы рассказывали о том, как эксперт оценил шансы Украины на Евровидении 2023 года.

Недавно мы писали о том, как состоялись первые репетиции на Евровидении 2023 года.

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ЕвровидениеЮлия СанинаКоролевская семья