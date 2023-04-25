Євробачення 2023: як у Ліверпулі відбулися перші репетиції
У британському Ліверпулі, який приймає Євробачення 2023 року від імені України, вже відбулися перші репетиції перед конкурсом. Їх відвідав український режисер і креативний директор Герман Нєнов, який поділився враженнями щодо підготовки до старту масштабного шоу.
Про це 25 квітня передає "Суспільне мовлення".
Так, зазначив представник команди з України, до технічних репетицій на арені Євробачення вони приступили ще минулої п'ятниці, займаючись роботою з великогабаритним реквізитом та декораціями.
"Також відточували деякі моменти по світлу та по графіці, коригували й фінальний контроль всіх департаментів", - розповідає креативний директор.
Нині окрім технічної підготовки вже почали проганяти хореографічні номери на репетиційній базі, і вже "зовсім скоро" можна буде перейти до репетицій на самій арені Євробачення - Liverpool.
Нєнов зізнався, що був у захваті від того, як його зустріли після приїзду до Британії.
"Скажу чесно: такого чуйного, уважного та доброго ставлення один до одного всередині команди я не зустрічав за всю свою історію роботи в шоубізнесі", - каже він.
Команди учасників конкурсу Євробачення 2023 (фото: corp.suspilne.media)
"Засекречені" репетиції перед стартом шоу
Учасники конкурсу Євробачення 2023 розпочнуть перші репетиції на арені Liverpool вже 30 квітня, але така підготовка буде закритою для представників ЗМІ.
А ось український гурт TVORCH вирушить на репетицію туди 4 травня.
Дует із Тернополя TVORCHI (фото: скріншот з відео)
Як проходитиме Євробачення у Ліверпулі
Представники України на Євробаченні 2023 - країни-переможці на попередньому конкурсі - одразу потрапляє у гранд-фінал шоу, який має відбутися 13 травня.
Музиканти виступатимуть під номером 19 і представлять ремікс на композицію "Heart of Steel".
Відео: з цим реміксом на пісню "Heart of Steel" гурт TVORCHI представить Україну у фіналі конкурсу Євробачення 2023
Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня. А голосувати Україна зможе у другому півфіналі. Тоді ж глядачам продемонструють записані кадри із генеральної репетиції виступу дуету TVORCHI.
У півфіналах Євробачення 2023 року виступатимуть українські артисти Юлія Саніна з The Hardkiss, Марія Яремчук, OTOY, Alyosha та Злата Дзюнька - як запрошені зірки у перервах між виступами конкурсантів.
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