В Україну привезли унікальний Porsche за шалені гроші: що відомо (фото)

Що відомо про ексклюзивний Porsche

Нещодавно українцям показали ексклюзивний Porsche 911, "переосмислений" каліфорнійською компанією Singer Vehicle Design, що спеціалізується на реставрації та переробці класичних машин Porsche.

Зазначається, що цей ретро-спорткар:

має двигун 4.0 Flat 6, що крутиться до 8000 об/хв і розвиває потужність у 390 к.с.

має 6-ступінчасту механічну коробку передач

розганяється від 0 до 100 км/год за близько 3,3 с

розвиває максимальну швидкість на рівні 283 км/год

оснащений кузовними панелями з карбону (вуглецевого волокна)

Porsche 911 від Singer (скріншот: instagram.com/luxurycars.ukraine)

Як виглядає Porsche 911 Singer і скільки може коштувати

На офіційному сайті Singer Vehicle Design зазначається, що Singer - це філософія невпинного прагнення до досконалості.

"Наша місія полягає в тому, щоб створити найкращу, довговічну колекцію культового дизайну. Успіх у нашій місії вимагає унікального підходу. Кожна деталь, якою б малою вона не була, повинна бути продумана та оптимізована", - наголосили експерти.

Виходячи з такого підходу не дивно, що Porsche 911 Singer має вигляд футуристичного гостя з минулого.

Зовнішній вигляд Porsche 911 від Singer (фото: instagram.com/luxurycars.ukraine)

Карбоновий кузов і діодна оптика демонструють неймовірне візуальне поєднання, а спортивний шкіряний салон у стилі ретро і каркас безпеки - достаток і надійність.

Салон, панель приборів та внутрішні елементи київського Porsche 911 від Singer (фото: instagram.com/luxurycars.ukraine)

Виходячи із технічних характеристик, зовнішнього вигляду та ексклюзивних авторських рішень (всього було випущено близько 300 Singer різних версій), така машина може коштувати щонайменше 650 000 доларів (понад 25,4 млн гривень).