Для змагань та задоволення: ТОП-5 спортивних авто до 30 тисяч доларів

Були часи, коли кожен шанований європейський автовиробник мав у каталозі хоча б один спортивний автомобіль. Відтоді багато що змінилося, але доступні спорткари все ще не зникли остаточно з наших шляхів. Подивимося, що сьогодні можна придбати в сегменті "швидкі і амбіційні".

Машини, про які ми сьогодні поговоримо, на відміну від ексклюзивних надпотужних суперкарів, цілком придатні для повсякденного користування. У них все гаразд з процесом посадки за кермо і з оглядовістю, у них помірний апетит пального і педалі мають цілком цивільні зусилля і реакції, а ще є реальний багажник, а то й цілих два.

Але з іншого боку, всі вони задньоприводні, всі енергійно прискорюються, слухняно уповільнюються і чудово керуються на віражах. Нарешті, і зовні ці моделі не залишають сумнівів щодо їхньої драйверської сутності – всі вони мають кузов купе чи родстер, виразний дизайн і низький силует.

Як обрати спортивний автомобіль

Відібрані нами моделі представлені на вторинному ринку в обмеженій кількості – звісно, у порівнянні з типовими сімейними моделями. Але головна проблема в іншому: певно, більшість вживаних спортивних машин мають, м’яко кажучи, нюанси технічного стану. І особливо це стосується найбільш дешевих екземплярів. При тому що ремонтувати таку техніку зазвичай і непросто, і недешево. Про це слід пам’ятати, і в своїх критеріях вибору враховувати інформацію про тонкощі ремонту кожної моделі – кандидата на покупку.

Subaru BRZ, 12-30 тисяч доларів

Автомобіль однозначно спортивний, його 2,4-літровий опозитник (228 к.с., 205 Нм) розганяє машину до 100 км/год за 6,3 секунди, а максимальна швидкість 217 км/год. Між іншим, двигун відрізняється оригінальною паливною системою, яка використовує і розподілене, і безпосереднє впорскування. BRZ чітко керується, а тому числі і на високій швидкості. Щоправда, натомість відрізняється жорсткою короткохідною підвіскою, яка буде нагадувати про свою спортивність не тільки на швидкісній трасі, а й на дорозі з вибоїнами. Є варіанти як з механічною, так і з автоматичною трансмісією.

Цікаво, що приблизно за ті самі гроші можна придбати близнюка BRZ – автомобіль Toyota GT 86, який в нашій країні також зустрічається на вторинному ринку.

Hyundai Genesis Coupe, 9-20 тисяч доларів

Дещо протилежна концепція – не стільки гоночний характер, скільки комфорт і спортивний стиль в екстер’єрі. Проте, машина спроектована правильно, має хороший розподіл мас по осях, 2,0-літровий 210-260-сильний турбомотор (299 – 353 Нм) і прискоренні від 0 до 100 за 7 секунд. В природі, точніше, за океаном, існує і більш потужна комплектація Genesis Coupe з мотором V6 на 3,8 л (347 к.с.), але в Україні її офіційно не продавали і не факт, що вдасться знайти таку серед завезених з Америки "битків". Натомість є можливість обирати між "механікою" і АКП (8 передач!), а в ведучому задньому мості у “автомата” стоїть диференціал підвищеного тертя LSD, який стримує колеса від надмірного пробуксовування при старті.

Fiat 124 Spider, 16-24 тисячі доларів

Родстер з відсиланням до однойменної моделі піввікової давнини має схожим чином нескладну конструкцію і вишуканий стиль. Не дуже радісна для нашого автомобіліста відмінність цього спорткара від інших у нашій добірці – даунсайзинговий 1,4-літровий бензиновий турбомотор під багатообіцяюче довгим капотом. Проте, його 140 "коней" і 240 Нм тяги достатньо для яскравих прискорень легкої (1050 кг) машини. В пару цьому агрегату приставили 6-ступінчату “механіку” чи так само 6-ступінчатий "автомат".

Підкажемо, що цей "Фіат" має прямого родича – японський родстер Mazda MX-5 Miata зразку 2014 року. Така машина має свій, трохи менший кузов, і вона також є у продажу в Україні.

Porsche Boxster, 10-29 тисяч доларів

Без перебільшення один з еталонних спортивних автомобілів у доступному сегменті. Знавці хвалять його за поєднання таких важко поєднуваних властивостей як спортивний характер і дружність до водія. Це єдина у нашій добірці машина не класичного компонування: 6-циліндровий опозитник "Бокстера" розташовано ззаду, точніше, за спинками крісел, але в межах бази. Що, власне, великою мірою забезпечило найдешевшому з усіх Porsche наших днів видатну керованість. В межах 30 тисяч доларів в Україні можна знайти Boxster двох перших поколінь. Навіть найслабкіший з них має 2,5-літровий двигун у 204 к. с. і 230 Нм, що забепечує розгін до першої "сотні" за 6,9 секунди. Між тим, під капотом (якщо так можна назвати коротку кришку між підголівниками крісел і заднім багажником) можна знайти більш потужні агрегати, аж до 3,4 л на 295 к. с. (5,4 с до 100 км/год).

Підкажемо, що ця модель, будучи родстером, має побратима у кузові купе – практично ідентичне авто Porsche Cayman з жорстким верхом. Воно трохи дорожче, і певно тому вибір вживаних "Кайманів" на ринку менший.

Nissan 370Z, 20-30 тисяч доларів

Ще один по-своєму цікавий автомобіль, побудований перш за все для задоволення від керування і вже потім – для комфорту і практичності. Відповідно, головна особливість Nissan 370Z – потужний двигун. Традиційно для "нісанівських" купе модель має один-єдиний варіант агрегата – 3,7-літровий 6-циліндровий V-подібний на 336 к. с. потужності і 366 Нм обертового моменту. Як і всі інші конкуренти, 370Z пропонує вибір трансмісії між “механікою” і класичним автоматом. Машина чудово прискорюється – 5,3 с до 100 км/год, добре керується і дарує водієві реальні відчуття і чіткі реакції на всіх органах керування.

Якщо коротко

З появою сімейних електромобілів, які набирають першу сотню км/год за 5 – 6 секунд, звичайні бензинові спортивні авто ще більше змістились в сегмент товарів для ортодоксальних петролхедов. То може для таких фанів сьогодні і справді час купувати класичний спорткар – поки вони ще не вимерли як клас? Вибір в Україні, як бачите, хоч і обмежений, але є.