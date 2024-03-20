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В Украину привезли уникальный Porsche за бешеные деньги: что известно (фото)

Эксклюзивный Porsche 911 Singer стоит немало (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Эксклюзивный Porsche 911 от Singer Vehicle Design привезли в Киев. Этот уникальный ретро-спорткар выглядит необычайно и стоит сумасшедших денег.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой машине и ее характеристиках.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница luxurycars.ukraine в Instagram, Singer Vehicle Design.

Что известно об эксклюзивном Porsche

Недавно украинцам показали эксклюзивный Porsche 911, "переосмысленный" калифорнийской компанией Singer Vehicle Design, специализирующейся на реставрации и переработке классических машин Porsche.

Отмечается, что этот ретро-спорткар:

  • имеет двигатель 4.0 Flat 6, крутящийся до 8000 об/мин и развивающий мощность в 390 л.с.
  • имеет 6-ступенчатую механическую коробку передач
  • разгоняется от 0 до 100 км/ч за около 3,3 с
  • развивает максимальную скорость на уровне 283 км/ч
  • оснащен кузовными панелями из карбона (углеродного волокна)

Porsche 911 от Singer (скриншот: instagram.com/luxurycars.ukraine)

Как выглядит Porsche 911 Singer и сколько может стоить

На официальном сайте Singer Vehicle Design отмечается, что Singer - это философия неустанного стремления к совершенству.

"Наша миссия состоит в том, чтобы создать лучшую, долговечную коллекцию культового дизайна. Успех в нашей миссии требует уникального подхода. Каждая деталь, какой бы маленькой она ни была, должна быть продумана и оптимизирована", - подчеркнули эксперты.

Исходя из такого подхода неудивительно, что Porsche 911 Singer выглядит как футуристический гость из прошлого.

Внешний вид Porsche 911 от Singer (фото: instagram.com/luxurycars.ukraine)

Карбоновый кузов и диодная оптика демонстрируют невероятное визуальное сочетание, а спортивный кожаный салон в стиле ретро и каркас безопасности - достаток и надежность.

Салон, панель приборов и внутренние элементы киевского Porsche 911 от Singer (фото: instagram.com/luxurycars.ukraine)

Исходя из технических характеристик, внешнего вида и эксклюзивных авторских решений (всего было выпущено около 300 Singer разных версий), такая машина может стоить не менее 650 000 долларов (более 25,4 млн гривен).

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 спортивных авто до 30 тысяч долларов.

Читайте также о ряде неочевидных факторов, влияющих на цену перепродажи вашего автомобиля.

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