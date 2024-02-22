Колір, запах та ще 7 неочевидних факторів, які впливають на ціну перепродажу вашого авто

При плануванні продажу автомобіля важливо враховувати різні фактори, які можуть вплинути на вартість на вторинному ринку.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на HowStuffWorks розповідає про ключові аспекти, які слід враховувати під час визначення ціни вашого авто.

Що впливає на ціну б/у авто

Наклейки

Експерти розходяться на думці про те, чи впливають наклейки на вартість вашого автомобіля. Але навіщо ризикувати? Якщо ви залишите наклейки на склі або бампері, вони підкреслять потенційних покупців, які хочуть бачити його як "чистий лист", що автомобіль вже використовувався.

Пошкоджені фари

Якщо лінзи фар вашого автомобіля тріснули або перегоріли лампочки, варто докласти зусиль і витратитись на їх заміну. Тим більше що це не так дорого. Ніхто не хоче купувати старий автомобіль і відразу вирушати в автосервіс на ремонт.

Розбиті фари дуже впливають на ціну авто на б/в ринку (фото: flickr.com)

Місце проживання

Регіональні особливості можуть впливати на вартість автомобіля. Наприклад, автомобілі з повним приводом можуть оцінюватися вище в регіонах із суворим кліматом чи складними дорожніми умовами.

Тріснуте лобове скло

У наші дні заміна лобового скла коштує досить дешево. Проте деякі покупці можуть припускати, що заміна тріснутої лобовухи перевищує їхній бюджет на авто. Тому якщо вашій машині потрібна заміна скла - зробіть це до того, як виставите її на продаж.

Куріння

Ніхто не хоче купувати автомобіль, який пахне попільничкою (навіть курці). Тому, якщо ви курили всередині свого автомобіля, будьте готові заплатити за це під час перепродажу машини.

Комплектація

А ось додаткові опції та апгрейди можуть збільшити вартість автомобіля. Розгляньте можливість встановлення додаткових функцій, які можуть зацікавити потенційних покупців.

Пробіг

Пробіг автомобіля є ключовим фактором щодо його вартості. Автомобілі з низьким пробігом часто цінуються вище, оскільки вони мають менш зношені і можуть обіцяти більш тривалий термін експлуатації.

Економія на паливі

В умовах зростання цін на паливо автомобілі з гарною витратою палива можуть цінуватися вище. Розгляньте можливість встановлення енергоефективних опцій в авто (якщо це не вдарить сильно по вашому гаманцю).

Колір

Ви здивуєтеся, але це справді так! Деякі кольори автомобілів можуть бути більш затребувані на ринку, що може підвищити їхню вартість. Згідно з дослідженнями iSeeCars, помаранчеві та жовті автомобілі знецінюються найменше, а автомобілі золотого та срібного кольору продати важче. Чорний, білий та сірий завжди будуть безпечними варіантами.

Золотий автомобіль (фото: celes.club)

Репутація моделі

Популярність та репутація моделі вашого автомобіля можуть також впливати на його вартість. Згадайте хоча б скандал із дизельними двигунами Volkswagen Dieselgate, який не лише похитнув репутацію VW, а й вплинув на вартість усіх дизельних авто! Або ж перенесемося ще далі у часі - до Ford Pinto 1970-х. Якби ви зараз намагалися продати Pinto, вам, ймовірно, було б важко це зробити з огляду на схильність цього транспортного засобу до спонтанних вибухів.

Ford Pinto (фото: wikipedia)