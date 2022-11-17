Україну чекає хвиля потепління після заморозків: синоптики назвали дати

Якою буде погода до кінця листопада?

Як і прогнозував метеоролог Ігор Кібальчич, 17 листопада малорухомі атмосферні фронти принесли сніг. Фахівець застеріг водіїв бути обачними на дорогах через ожеледицю.

18 листопада на більшості територій України опадів не очікується, окрім Криму та Приазов'я. У північній частині місцями невеликий сніг.

Температура повітря вночі сягатиме шести градусів нижче нуля, а вдень доходитиме до трьох градусів тепла.

На вихідних 19-20 листопада збережеться холодна погода з денними температурами близько нуля градусів. Суттєвих опадів не передбачається, лише вдень у неділю на Одещині та Криму пройде невеликий дощ із мокрим снігом.

Такою зберігатиметься погода до кінця листопада: з невеликими температурними коливаннями та помірними опадами в різних областях.

Чи повернеться до України тепло?

Відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook також попереджала киян про перший сніг.

"За такої синоптичної ситуації може посилюватися вітер навіть до штормових значень. Тому, зрозуміло, погода завтра в Україні - на любителя", - пише пані Наталя, проте відразу ж заспокоює.

За її словами, з початку наступного тижня, 22 листопада, українці можуть готуватися до нової хвилі потепління.

"Як можна роздивитися, для Києва значне прийдешнє похолодання зміниться невеликим потеплінням з 22 листопада, з початку наступного тижня. А поки не лякаємося похолодання, бо це нормальна сезонна програма для нашого помірно-континентального підсоння", - пояснює фахівець.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (фото: facebook.com/tala.didenko)