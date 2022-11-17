Украину ждет волна потепления после заморозков: синоптики назвали даты

17 ноября Украину неожиданно посетили снегопады и морозы, но синоптики говорят, что не стоит пугаться, поскольку совсем скоро тепло вернется.
Будет ли холодно до конца ноября и когда ждать потепления - читайте в материале Styler.
Как и прогнозировал метеоролог Игорь Кибальчич, 17 ноября малоподвижные атмосферные фронты принесли снег. Специалист предостерег водителей быть осмотрительными на дорогах из-за гололеда.
18 ноября на большинстве территорий Украины осадков не ожидается, кроме Крыма и Приазовья. В северной части местами небольшой снег.
Температура воздуха ночью будет достигать шести градусов ниже нуля, а днем будет доходить до трех градусов тепла.
В выходные 19-20 ноября сохранится холодная погода с дневными температурами около нуля градусов. Существенных осадков не ожидается, лишь днем в воскресенье в Одесской области и Крыму пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.
Такая будет сохраняться погода до конца ноября: с небольшими температурными колебаниями и умеренными осадками в разных областях.
Известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook также предупреждала киевлян о первом снегу.
"При такой синоптической ситуации может усиливаться ветер даже до штормовых значений. Поэтому, разумеется, погода завтра в Украине - на любителя", - пишет Наталья, однако сразу же успокаивает.
По ее словам, с начала следующей недели, 22 ноября, украинцы могут готовиться к новой волне потепления.
"Как можно рассмотреть, для Киева значительное грядущее похолодание сменится небольшим потеплением с 22 ноября, с начала следующей недели. А пока не пугаемся похолодания, потому что это нормальная сезонная программа для нашей умеренно-континентальной подсонки", – объясняет специалист.
Прогноз погоды от Наталки Диденко (фото: facebook.com/tala.didenko)
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