До -20 градусів: стало відомо, якою буде зима в Україні

Експерти прогнозують, що зима буде теплішою, ніж попередні роки, але в лютому варто очікувати на сильні похолодання.

Цьогорічна зима буде вчасною та розпочнеться на початку грудня.

Чи буде багато снігу цього року?

Кількість опадів не буде перевищувати середні показники по регіонах. Метеоролог зазначив, що сніговий покрив протягом тижня-двох накриє всю Україну.

У південних регіонах без снігу не обійдеться, але через високі для зими температури довго він не пролежить.

Чи очікувати нам на сильні морози?

Прогнозують, що прийдешня зима буде теплішою на два градуси, ніж попередня. Спершу холоди прийдуть у західні та північні регіони країни, а пізніше дійдуть і до центральних та східних.

До речі, існує ймовірність, що на півдні України метеорологічна зима може й не настати. Це означає, що середня температура за добу не опуститься нижче нуля.

Наприкінці січня та на початку лютого в Україну можуть прийти ультраполярні повітряні потоки. Через це в деяких регіонах нічна температура падатиме до -15°C, а подекуди й до -20°C. Водночас найтеплішим місяцем зими стане грудень.

Коли випаде перший сніг?

Зазначимо, що у Карпатах перші снігові опади випали ще у вересні, у листопаді сніг прогнозується не лише у горах. За словами експерта, він довго не пролежить.

"Зовсім не виключають, що у листопаді випаде сніг. Імовірність - велика. Але переважно це мокрий сніг, який, як правило, не лежить", - сказав синоптик Микола Кульбіда.

Також він наголосив, що до кінця жовтня, окрім Карпат, снігу ніде не буде.