Українцям зробили заяву про повістки в "Дії": що відомо

В Україні не надходитимуть повістки військовозобов'язаним через додаток "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу у Telegram.
Так, 31 жовтня українцям вкотре підтвердили, що повістки через програму не приходитимуть.
"Завантажуйте програму назад. Дія не надсилає повістки, навіть розробка такого сервісу не планується", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що до цього віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вже повідомляв, що повісток у додатку не планується.
У березні 2023 року Військовий комісар Харківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Володимир Арап повідомив про те, що в майбутньому люди зможуть отримувати повістки через додаток "Дія", а виклики в ТЦК здійснюватимуться в електронній формі.
Однак пізніше це твердження було спростовано і Центром протидії дезінформації та Міністерством цифрової трансформації. Михайло Федоров заявив, що в Україні технічно неможливо запустити видачу повісток через месенджери принаймні цього року.
До речі, ПриватБанк запровадив нову функцію для українців, яка значно полегшує життя.
До цього адвокат розповів про новий трюк від ТЦК.