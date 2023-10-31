Украинцам сделали заявление о повестках в "Дие": что известно

Что известно о повестках

Так, 31 октября украинцам в очередной раз подтвердили, что повестки через приложение приходить не будут.

"Загружайте приложение назад. Дия не посылает повестки, даже разработка такого сервиса не планируется", - сказано в сообщении.

В Дие сделали заявление для украинцев (Скриншот)

Отметим, что до этого вице-премьер, министр цифровой трансформации Украина Михаил Федоров уже сообщал, что повесток в приложении не планируется.

В марте 2023 года Военный комиссар Харьковского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Владимир Арап, сообщил о том, что в будущем люди смогут получать повестки через приложение "Дія", а вызовы в ТЦК будут осуществляться в электронной форме.

Однако позже это утверждение было опровергнуто и Центром противодействия дезинформации, и Министерством цифровой трансформации. Михаил Федоров заявил, что в Украине технически невозможно запустить выдачу повесток через мессенджеры, по крайней мере, в текущем году.