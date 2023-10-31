RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам сделали заявление о повестках в "Дие": что известно

Будут ли приходить украинцам повестки через "Дию" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине не будут приходить повестки военнообязанным через приложение "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу в Telegram.

Что известно о повестках

Так, 31 октября украинцам в очередной раз подтвердили, что повестки через приложение приходить не будут.

"Загружайте приложение назад. Дия не посылает повестки, даже разработка такого сервиса не планируется", - сказано в сообщении.

В Дие сделали заявление для украинцев (Скриншот)

Отметим, что до этого вице-премьер, министр цифровой трансформации Украина Михаил Федоров уже сообщал, что повесток в приложении не планируется.

В марте 2023 года Военный комиссар Харьковского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Владимир Арап, сообщил о том, что в будущем люди смогут получать повестки через приложение "Дія", а вызовы в ТЦК будут осуществляться в электронной форме.

Однако позже это утверждение было опровергнуто и Центром противодействия дезинформации, и Министерством цифровой трансформации. Михаил Федоров заявил, что в Украине технически невозможно запустить выдачу повесток через мессенджеры, по крайней мере, в текущем году.

Кстати, ПриватБанк ввел новую функцию для украинцев, значительно облегчающую жизнь.

До этого адвокат рассказал о новом трюке от ТЦК.

Читайте РБК-Украина в Google News
повісткиДія