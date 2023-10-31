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ПриватБанк ввів нову функцію для українців, яка значно полегшує життя: що відомо

Україна, Вівторок 31 жовтня 2023 13:00
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ПриватБанк ввів нову функцію для українців, яка значно полегшує життя: що відомо Нова функція від ПриватБанку (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

ПриватБанк оголосив про введення нової функції, яку компанія розробила у співпраці з Apple. Вона називається Тар to Pay та може бути використана лише на iPhone. За допомогою неї підприємці зможуть приймати безконтактні платежі клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-допис Члена правління ПриватБанку з питань малого і середнього бізнесу Євгена Заіграєва.

Що відомо про нову функцію

"Сьогодні Apple разом з ПриватБанк та за підтримки VISA запустили для українського бізнесу сервіс Tap to Pay, завдяки якому ваш iPhone перетворюється на платіжний POS-термінал!" - написав Заіграєв.

Найбільше користі Tap to Pay принесе продавцям і підприємцям, адже відтепер вони зможуть приймати безконтактні платежі з банківських карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців.

Зауважте, що користуватися нововведенням можуть лише ті підприємці, які обслуговуються в ПриватБанку.

Як працює безконтактний платіж

Для того, щоб уже використовувати Tap to Pay потрібно завантажити мобільний застосунок Термінал iOS на iPhone XS чи новішої версії.

Продавцю потрібно ввести суму покупки в застосунку, а клієнту - піднести свій безконтактний платіжний засіб до iPhone продавця, щоб завершити оплату.

ПриватБанк ввів нову функцію для українців, яка значно полегшує життя: що відомоПриватБанк ввів нову функцію для українців, яка значно полегшує життя: що відомо

Скриншоти

При цьому технологія не зберігає та не запам'ятовує ваші дані, а навпаки використовує систему для збереження конфіденційності та безпеки для даних і бізнесу, і клієнтів.

"Україна - важлива країна на мапі світу! На наше прохання Apple погодила пріоритетний запуск сервісу і, відсьогодні, Україна стала 3(!) країною в Європі та 7(!) у світі (після США, Австралії, Тайваню, Бразилії, Великої Британії та Нідерландів) де бізнесу для приймання платежів тепер потрібен лише iPhone, а не POS-термінал!" - наголошує Євген Заіграєв.

Раніше ми розповідали, які ще нові функції з'являться для клієнтів ПриватБанку.

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