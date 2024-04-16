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Українцям зробили важливу заяву щодо субсидій

Вівторок 16 квітня 2024 08:30
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Українцям зробили важливу заяву щодо субсидій Українцям розказали про призначення субсидій (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Житлова субсидія призначається до дати закінчення опалювального сезону та розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону по 15 квітня включно.

Про це нагадує українцям РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Що треба знати українцям про субсидію

З травня житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості одержувачів буде призначено автоматично до 30 квітня 2025 року (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств).

Водночас серед субсидіантів є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати. На наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

  • заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
  • домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

На підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний сезон і особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Раніше ми писали про те, хто з українських пенсіонерів може не платити за комунальні послуги.

А ще розповідали про те, чи можуть одночасно призначати субсидію та пільгу на комунальні послуги.

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