Субсидії та пільги на комуналку: чи можуть їх призначати одночасно

Українці мають право отримати субсидію на оплату комунальних послуг. А також існує перелік пільг, які дають також знижку на оплату комуналки. Багато хто вважає, що це одна й та сама виплата, але це не так і це два різних види знижок.

Чим відрізняється пільга від субсидії та чи можуть їх призначати одночасно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Пенсійного фонду України у Facebook.

Що таке житлова субсидія

Це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Це допомога, яка залежить від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід, при цьому не маєш боргів за спожиті комунальні послуги - можеш отримувати житлову субсидію.

Умови призначення житлової субсидії та процедура отримання такої допомоги визначені Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від № 848 від 1995 року.

Що таке пільга

Це знижка, яка надається таким категоріям громадян:

Ветерани війни

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

Захисники та захисниці України

Особи, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС

Діти війни

Багатодітні сім'ї

Інші вразливі категорії

При цьому пільга на оплату житлово-комунальних послуг, залежно від категорій отримувачів, може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Перелік осіб, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженим постановою Кабміну № 389 від 2015 року.

Пільгові категорії громадян згідно з законодавчими актами мають право на знижку з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі з урахуванням середньомісячного доходу - 100%, 50%, 25%.

Чи можна одночасно оформити пільги та субсидію

Як пояснюють у ПФУ, попри те, що пільги та субсидія - це два різні види виплат, оформити одночасно їх не вийде. Навіть, якщо людина підпадає за законом під правила як одної, так і другої.

"За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надається один з видів допомоги", - сказано у повідомленні.