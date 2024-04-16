Украинцам сделали важное заявление о субсидиях
Жилищная субсидия назначается до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона по 15 апреля.
Об этом напоминает украинцам РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.
Что нужно знать украинцам о субсидии
С мая жилищные субсидии на неотапливаемый сезон большинства получателей будут назначены автоматически до 30 апреля 2025 года (если не изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств).
В то же время, среди субсидиантов есть определенные категории, которым субсидию с 1 мая назначат по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах. На следующий сезон жилищная субсидия назначается за личным обращением, если:
- заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.
На основании обращения предоставляется жилищная субсидия на неотапливаемый сезон и лицам, имеющим право на выплату, но в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взнос/платеж на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно- коммунальное обслуживание не превышало объема обязательного процента платежа. То есть на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,00 грн.
В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение.
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