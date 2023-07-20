Українцям зробили важливу заяву про пенсійні посвідчення: візьміть собі на замітку

Як і будь-який документ пенсійне посвідчення легко загубити чи пошкодити. Однак не варто через це дуже турбуватися, адже його можна досить просто відновити.
Як це правильно зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.
Нове посвідчення видають за таких підстав:
Співробітник органу соцзахисту обов'язково зробить відмітку про те, що ви змінювали пенсійне посвідчення.
Для цього вам потрібно подати відповідну заяву та документи в сервісний центр Пенсійного фонду. Серед них:
До речі, оформити пенсійне посвідчення можна через застосунок "Дія" за посиланням.
Якщо пенсіонер отримав документ після 2014 року, то він автоматично підтягнеться в програму. Якщо ж у вас посвідчення-книжка, тоді зверніться до ПФУ для зміни документа.
Для того, щоб отримати новий документ, зверніться до сервісного центру ПФУ чи відділення банку, якщо хочете отримати електронний документ.
У заяві на отримання поновленого документа ви вкажете місце його отримання, тому туди й будете звертатися.
Раніше ми розповідали, кому з українців можуть "заморозити" соцвиплати та пенсії.
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