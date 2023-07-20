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Українцям зробили важливу заяву про пенсійні посвідчення: візьміть собі на замітку

Що робити, якщо загубив пенсійне посвідчення (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Як і будь-який документ пенсійне посвідчення легко загубити чи пошкодити. Однак не варто через це дуже турбуватися, адже його можна досить просто відновити.

Як це правильно зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли посвідчення потрібно замінити

Нове посвідчення видають за таких підстав:

  • старе посвідчення стало непридатним
  • посвідчення було втрачене
  • вам призначили інший вид пенсії
  • змінилися обставини здійснення опіки та піклування

Співробітник органу соцзахисту обов'язково зробить відмітку про те, що ви змінювали пенсійне посвідчення.

Як замінити пенсійне посвідчення

Для цього вам потрібно подати відповідну заяву та документи в сервісний центр Пенсійного фонду. Серед них:

  • фото
  • зразок підпису для електронного пенсійного посвідчення
  • документ, що посвідчує особу чи повноваження особи як представника
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП і мають відповідну відмітку в паспорті

До речі, оформити пенсійне посвідчення можна через застосунок "Дія" за посиланням.

Якщо пенсіонер отримав документ після 2014 року, то він автоматично підтягнеться в програму. Якщо ж у вас посвідчення-книжка, тоді зверніться до ПФУ для зміни документа.

Куди потрібно звертатися по нове посвідчення

Для того, щоб отримати новий документ, зверніться до сервісного центру ПФУ чи відділення банку, якщо хочете отримати електронний документ.

У заяві на отримання поновленого документа ви вкажете місце його отримання, тому туди й будете звертатися.

Раніше ми розповідали, кому з українців можуть "заморозити" соцвиплати та пенсії.

Читайте також, як пенсіонери можуть самостійно обирати розмір своєї пенсії.

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Міністерство соціальної політикиПенсії