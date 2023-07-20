Украинцам сделали важное заявление о пенсионных удостоверениях: возьмите себе на заметку

Когда удостоверение нужно заменить

Новое удостоверение выдают по следующим основаниям:

старое удостоверение стало непригодным

удостоверение было потеряно

вам назначили другой вид пенсии

изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства

Сотрудник органа соцзащиты обязательно сделает отметку о том, что вы меняли пенсионное удостоверение.

Как заменить пенсионное удостоверение

Для этого необходимо подать соответствующее заявление и документы в сервисный центр Пенсионного фонда. Среди них:

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образец подписи для электронного пенсионного удостоверения

документ, удостоверяющий личность или полномочия лица как представителя

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНУКПН и имеют соответствующую отметку в паспорте

Кстати, оформить пенсионное удостоверение можно через приложение "Дія" по ссылке.

Если пенсионер получил документ после 2014 года, он автоматически подтянется в программу. Если же у вас удостоверение-книжка, обратитесь в ПФУ для замены документа.

Куда нужно обращаться за новым удостоверением

Для получения нового документа обратитесь в сервисный центр ПФУ или отделение банка, если хотите получить электронный документ.

В заявлении на получение обновленного документа вы укажете место его получения, потому туда и будете обращаться.