Украинцам сделали важное заявление о пенсионных удостоверениях: возьмите себе на заметку

Как и любой документ, пенсионное удостоверение легко потерять или повредить. Однако не стоит из-за этого очень беспокоиться, ведь его можно достаточно просто восстановить.
Как это правильно сделать - читайте ниже в материале Styler.
Новое удостоверение выдают по следующим основаниям:
Сотрудник органа соцзащиты обязательно сделает отметку о том, что вы меняли пенсионное удостоверение.
Для этого необходимо подать соответствующее заявление и документы в сервисный центр Пенсионного фонда. Среди них:
Кстати, оформить пенсионное удостоверение можно через приложение "Дія" по ссылке.
Если пенсионер получил документ после 2014 года, он автоматически подтянется в программу. Если же у вас удостоверение-книжка, обратитесь в ПФУ для замены документа.
Для получения нового документа обратитесь в сервисный центр ПФУ или отделение банка, если хотите получить электронный документ.
В заявлении на получение обновленного документа вы укажете место его получения, потому туда и будете обращаться.
Раньше мы рассказывали, кому из украинцев могут "заморозить" соцвыплаты и пенсии.
Читайте также, как пенсионеры могут самостоятельно выбирать размер своей пенсии.