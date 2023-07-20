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Украинцам сделали важное заявление о пенсионных удостоверениях: возьмите себе на заметку

Что делать, если потерял пенсионное удостоверение (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Как и любой документ, пенсионное удостоверение легко потерять или повредить. Однако не стоит из-за этого очень беспокоиться, ведь его можно достаточно просто восстановить.

Как это правильно сделать - читайте ниже в материале Styler.

Когда удостоверение нужно заменить

Новое удостоверение выдают по следующим основаниям:

  • старое удостоверение стало непригодным
  • удостоверение было потеряно
  • вам назначили другой вид пенсии
  • изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства

Сотрудник органа соцзащиты обязательно сделает отметку о том, что вы меняли пенсионное удостоверение.

Как заменить пенсионное удостоверение

Для этого необходимо подать соответствующее заявление и документы в сервисный центр Пенсионного фонда. Среди них:

  • фото
  • образец подписи для электронного пенсионного удостоверения
  • документ, удостоверяющий личность или полномочия лица как представителя
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНУКПН и имеют соответствующую отметку в паспорте

Кстати, оформить пенсионное удостоверение можно через приложение "Дія" по ссылке.

Если пенсионер получил документ после 2014 года, он автоматически подтянется в программу. Если же у вас удостоверение-книжка, обратитесь в ПФУ для замены документа.

Куда нужно обращаться за новым удостоверением

Для получения нового документа обратитесь в сервисный центр ПФУ или отделение банка, если хотите получить электронный документ.

В заявлении на получение обновленного документа вы укажете место его получения, потому туда и будете обращаться.

Раньше мы рассказывали, кому из украинцев могут "заморозить" соцвыплаты и пенсии.

Читайте также, как пенсионеры могут самостоятельно выбирать размер своей пенсии.

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