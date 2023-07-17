Українцям можуть "заморозити" пенсії та соцвиплати: кого це торкнеться

Деякі українці, які отримують пенсії та соцвиплати на карти Ощадбанку, можуть припинити отримувати фінансові кошти.

Про це повідомляється на сайті Ощадбанку.

Що відомо про Ощадбанк та виплати

Річ у тому, що після закінчення COVID-пандемії в Україні з 1 вересня цей банк відновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У разі її непроходження виплату коштів буде зупинено.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №637 від 05.11.2014 пенсіонерам - внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги - внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому випадку.

До отримання ЕПП пенсіонери – внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію у будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Вам потрібно особисто звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП (електронне пенсійне посвідчення)

Пред'явіть працівникові Ощадбанку одночасно основну платіжну картку або основне ЕПП та паспорт чи інший документ, що засвідчує особу

слід провести переведення в готівку або перегляд залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, що передбачає введення особою PIN-коду)

За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій чи соціальних виплат із внутрішньо переміщених осіб Ощадбанк зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.

Після проходження всередині переміщеної особи фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблокуються банком не пізніше наступного календарного дня.