Українцям заборонять купувати авто: що відомо

Кому заборонять продаж та купівлю авто

Згідно із законопроєктом №9363 щодо цифровізації виконавчого впровадження під час реєстрації транспорту будуть проводити перевірку, яка покаже, чи є покупець та продавець в Єдиному реєстрі боржників.

Якщо в реєстрі є дані про когось з двох сторін, їй буде заборонено купувати чи продати авто. Варто додати, що ця норма існувала раніше, але тепер її буде удосконалено.

"Виконання судових рішень є невід'ємною частиною судового розгляду в розумінні статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, що передбачає право на справедливий суд. Відповідно внаслідок невиконання чи тривалого виконання таких рішень не досягається кінцева мета правосуддя - захист інтересів громадян і реальне поновлення їхніх порушених прав, що негативно впливає на систему захисту прав в Україні", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Які борги не дозволять здійснити купівлю-продаж

До реєстру боржників може потрапити будь-який громадянин, якого в судовому порядку зобов'яжуть сплатити борг, наприклад, за комунальні послуги, аліменти, кредити тощо.

Банки на вимогу того, хто подав у суд, можуть не продовжувати депозитні договори, накласти арешт на депозит і передати ці гроші на погашення боргу.

Раніше такі заходи стосувалися боржників із сумами щонайменше 100 тисяч гривень. Проте зараз боржникам арештовують банківські рахунки незалежно від суми боргу.

Однак можна повернути собі право користуватися сумою в розмірі двох мінімальних заробітних плат - 13 400 гривень. Для цього слід звернутися до судового виконавця, який видасть розпорядження банку на зняття арешту з рахунку.