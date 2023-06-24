Украинцам запретят покупать авто: что известно

Кому запретят продажу и покупку авто

Согласно законопроекту №9363 по цифровизации исполнительного внедрения при регистрации транспорта будут проводить проверку, которая покажет, есть ли покупатель и продавец в Едином реестре должников.

Если в реестре есть данные о ком-то с двух сторон, ей будет запрещено покупать или продать авто. Стоит добавить, что эта норма существовала раньше, но теперь она будет усовершенствована.

"Выполнение судебных решений является неотъемлемой частью судебного разбирательства в понимании статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая предусматривает право на справедливый суд. Соответственно вследствие неисполнения или длительного исполнения таких решений не достигается конечная цель правосудия - защита интересов граждан и реальное возобновление их нарушенных прав, что негативно влияет на систему защиты прав в Украине", - говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Какой долг не позволит осуществить куплю-продажу

В реестр должников может попасть любой гражданин, которого в судебном порядке обяжут заплатить долг, например, за коммунальные услуги, алименты, кредиты и т. д.

Банки по требованию подавшего в суд могут не продлевать депозитные договоры, наложить арест на депозит и передать эти деньги на погашение долга.

Ранее такие меры касались должников с суммами не менее 100 тысяч гривен. Однако сейчас должникам арестовывают банковские счета вне зависимости от суммы долга.

Но можно вернуть себе право пользоваться суммой в размере двух минимальных заработных плат - 13 400 гривен. Для этого следует обратиться к судебному исполнителю, который выдаст распоряжение банка на снятие ареста со счета.