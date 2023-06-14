Скільки коштує розмитнити "євробляху" сьогодні і як порахувати ціну

Необхідність у розмитненні авто може виникнути абсолютно неочікувано. Насправді процес розмитнення автомобіля не настільки складний, як здається на перший погляд, якщо знати деякі нюанси та деталі.

Про те, як порахувати вартість розмитнення "євробляхи", читайте в матеріалі Styler

Як порахувати вартість розмитнення

Акциз

Він розраховується за формулою - Ставка (базова) х К (двигун) х К (вік машини). Під ставкою тут мається на увазі базова - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу.

Для машин з бензиновим двигуном 3000 куб см - 50 євро

З бензиновим двигуном понад 3000 куб см - 100 євро

З дизельним двигуном об'ємом до 3500 куб см - 75 євро

З дизельним двигуном об'ємом понад 3500 куб см - 150 євро

К - двигун

Цей коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см на 1000 куб см.

К - вік

Цей коефіцієнт дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу до визначення ставки податку. Варто зазначити, що для нових транспортних засобів і засобів, які використовувалися до одного повного календарного року цей коефіцієнт дорівнює 1. Для транспортних засобів, які використовувалися понад 15 календарних років - дорівнює 15.

Мито

Воно становить 10% від ціни автомобіля, яка вказана в документах на транспортний засіб. У деяких випадках митниця може засумніватися в об'єктивності заявленої ціни та вимагати проведення експертизи. В результаті оцінювальна вартість автомобіля може істотно зрости. Але таке рішення можна оскаржити.

ПДВ

Податок на додану вартість дорівнює 20% від суми акцизу, мита та ціни автомобіля.

Порахувати індивідуальну суму розмитнення автомобіля можна в цьому простому калькуляторі.

Як розмитнити "євробляху" вже в Україні

Спочатку потрібно звернутися до митниці відповідно до місця проживання або тимчасового перебування власника авто та подати такі документи:

документи, що підтверджують зняття авто з обліку за кордоном (відмітка в техпаспорті чи інше)

документи, що підтверджують право власності

паспорт

ідентифікаційний код

техпаспорт на авто

Написати заяву на керівника місцевого управління ДФС про зміну митного режиму "транзит/тимчасове ввезення" на митний режим "імпорт". Потім доставити автомобіль до найближчої зони митного контролю та здійснити розмитнення авто.