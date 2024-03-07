Любителі рибалки оцінять. Представлено гаджет, який зможе збільшити улов риби вдвічі

Шведська компанія Probe розробила Bluetooth-трекер, призначений для виявлення найкращих місць для риболовлі. З використанням цього пристрою, як запевняють автори, можна істотно збільшити улов.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт стартапу Probefishing .

Характеристики гаджета

Компактний водонепроникний пристрій має довжину 33 міліметри і важить лише 7 грамів. Його дизайн передбачає мінімізацію коливань та уникнення привернення уваги.

Bluetooth-трекер для рибалок (фото: Kickstarter)

Зонд Probe прикріплюється до верхньої частини волосіні та опускається у воду разом із приманкою. Він здійснює вимірювання довжини та глибини закидання, температури води та ступеня підводного освітлення.

Probe прикріплюється до верхньої частини волосіні (фото: Kickstarter)

При клювання риби зонд реєструє ривок волосіні та інші зміни, пов'язані з уловом. Після виходу на поверхню та активації Bluetooth, пристрій передає дані до спеціальної програми на смартфоні.

Рибалка може аналізувати ці дані, визначати оптимальні параметри закидання та глибину занурення приманки. Успіх також залежить від інформації про температуру води, умови освітлення та погодні умови, які також передаються на телефон.

Рибалка може аналізувати всі дані в додатку (gif: Kickstarter)

Через обмеження передачі сигналів Bluetooth через воду, зонд не надає дані в реальному часі. Тим не менш, мобільний додаток здатний відстежувати глибину та попереджати, коли приманка досягає заданих параметрів.

Пристрій має довжину 33 міліметри і важить лише 7 грамів (gif: Kickstarter)

Ціна гаджета

В даний час компанія залучає кошти на виробництво даного пристрою через Kickstarter, де його можна замовити за 104 євро (4 300 гривень). У роздробі ціна зросте до 149 євро (6200 гривень).