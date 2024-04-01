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Украинцам запретили ловить рыбу на водоемах и в реках: что случилось и кого это не касается

Понедельник 01 апреля 2024 07:00
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Украинцам запретили ловить рыбу на водоемах и в реках: что случилось и кого это не касается Срок нерестового запрета может отличаться в зависимости от региона (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С понедельника, 1 апреля, в Украине стартовал нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов. Так что большинству украинцев нельзя больше ловить рыбу на водоемах и в реках.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ рассказывает, почему людям запретили рыбачить и в какие сроки, а также кто может ловить рыбу, несмотря на запрет.

Почему украинцам запретили рыбачить

По словам экспертов, нерест - один из важнейших периодов развития рыбных популяций, от успешности которого зависит качество и будущее количество водных биоресурсов в водоемах.

"Для создания благоприятных условий прохождения нереста с 1 апреля 2024 года на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины начинается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов", - подчеркнули в Госрыбагентстве.

Запрещается также осуществление промышленного рыболовства и подводной охоты.

В то же время на водохранилищах даты введение запрета несколько иные:

  • на Днепровском водохранилище запрет начнется с 5 апреля
  • на Киевском, Каневском, Кременчугском и Каменском - 8 апреля

Продолжительность нерестового запрета отличается в зависимости от:

  • региона Украины
  • типа водоемов

Более подробно со сроками запрета в отдельных областях можно ознакомиться в приказах территориальных управлений Госрыбагентства.

Можно ли пользоваться лодками

В этот же период - во время нереста - запрещается также передвижение на водоемах:

  • всех транспортных средств
  • моторных судов (за исключением установленных судовых ходов)

Исключение составляют суда, которые используются органами рыбоохраны и другими уполномоченными органами государственной власти.

Украинцам запретили ловить рыбу на водоемах и в реках: что случилось и кого это не касается

Украинцам запретили ловить рыбу на водоемах и в реках: что случилось и кого это не касается

Публикация Госрыбагентства насчет нерестового запрета (скриншот: facebook.com/dargua)

Сроки нерестового запрета в Киевской области

В Киевской области нерестовый запрет начинает действовать с 1 апреля 2024 года и продлится в течение 70 суток.

Уточняется, что запрет на отлов водных биоресурсов на водных объектах Киевской области вступает в силу с разными датами - в зависимости от типа водоемов:

  • в реках и их притоках - с 1 апреля по 20 мая
  • на Киевском и Каневском водохранилищах - с 8 апреля по 16 июня
  • в придаточной системе водоемов - с 1 апреля по 30 июня

Кто может рыбачить несмотря на нерестовый запрет

Согласно официальной информации, рыбалка в этот период разрешается:

  • только с берега за пределами нерестилищ
  • крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на рыбака
  • спиннингом с одной искусственной приманкой

"Мощный природный инстинкт нереста становится у рыб главным, он приглушает рефлексы самосохранения. В настоящее время рыба может стать легкой добычей для браконьеров", - подчеркнул и.о. главы Госрыбагентства Игорь Клименок.

Он добавил, что сейчас, в условиях войны, когда "российские оккупанты и так повсеместно уничтожают жизнь наших рыбных популяций, очень важно предоставить рыбе возможность спокойно отнереститься".

"Поэтому призываю всех ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения", - подытожил чиновник.

Как будут наказывать нарушителей

За несоблюдение вышеуказанных требований для граждан предусмотрены наказания:

  • от административных штрафов до уголовной ответственности
  • возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба

"Поэтому не слишком законопослушных рыбаков предостерегаем от нарушений, учитывая и то, что в нерестовый период рыбоохранники Госрыбагентства будут в усиленном режиме осуществляют контроль на водоемах", - подытожили в пресс-службе учреждения.

Напомним, ранее мы рассказывали о новых штрафах для украинцев, которые любят рыбачить.

Читайте также о новом гаджете, который сможет увеличить улов рыбы вдвое.

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