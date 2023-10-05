Українцям "втюхують" черговий фейк про безкоштовну їжу у МакДональдсі: що відомо

Українцям "втюхують" новий фейк нібито про те, що мережа МакДональдс роздає Біг-Мак меню кожному охочому до 15 листопада. Ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на офіційні сторінки "маку" в мережі.
Зазначимо, що в різних Telegram-каналах поширюється інформація, що нібито під час реєстрації за посиланням кожен українець отримає Біг-Мак меню, а дівчата можуть отримати додатково Мак-Флурі.
Насправді компанія МакДональдз не роздає безкоштовно Біг Мак кожному українцю за промокодом. Це відвертий фейк!
Ми не знайшли інформації про таку акцію на жодній з офіційних сторінок компанії. Так що, що інформація не відповідає дійсності.
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