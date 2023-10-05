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Украинцам "втюхивают" очередной фейк про бесплатную еду в МакДональдсе: что известно

Фото: В сети появился фейк о МакДональдсе (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинцам "втюхивают" новый фейк якобы о том, что сеть МакДональдс раздает Биг-Мак меню каждому желающему до 15 ноября. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на официальные страницы "мака" в сети.

В чем состоит фейк о МакДональдсе

Отметим, что в разных Telegram-каналах распространяется информация, что якобы при регистрации по ссылке, каждый украинец получит  Биг-Мак меню, а девушки могут получить дополнительно Мак-Флури.

В сети публикуют фейки о МакДональдсе (Скриншот)

Опровержение

На самом деле компания МакДональдз не раздает бесплатно Биг Мак каждому украинцу по промокоду. Это откровенный фейк! 

Мы не нашли информации о такой акции ни на одной из официальных страниц компании. То, что информация не соответствует действительности.

Как мы ранее писали, экс-сотрудник McDonald's назвал 2 продукта, которые нельзя заказывать.

Также сотрудница McDonald's шокировала, как в фаст-фуде готовят завтраки.

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МакДональдзфейки