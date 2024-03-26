Українцям виплатять допомогу на дітей у розмірі до 11 тисяч гривень: хто отримає

В Україні було введено новий вид підтримки, спрямований на допомогу дітям, які опинилися без батьківського піклування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Урядовий портал.
Зазначається, що нову допомогу отримуватимуть сім'ї, які тимчасово влаштовують до себе дитину.
Йдеться про дітей, які залишилися без батьківського піклування, але ще не отримали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Натомість вони тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.
Розмір виплати залежатиме від віку дитини:
Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
Звернутися до із заявою про призначення такої допомоги на 6 місяців може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей.
Звертатися за допомогою можна буде з моменту набрання чинності постановою.
Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї рідних чи близьких теж продовжено наказом Служби у справах дітей.
Заяву можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.
Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:
Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.
Раніше ми писали про те, що українцям з березня нарахують додаткові виплати.
А ще розповідали про те, як одиноким батькам отримати грошову допомогу на дитину.