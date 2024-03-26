Українцям виплатять допомогу на дітей у розмірі до 11 тисяч гривень: хто отримає

Що треба знати про допомогу

Зазначається, що нову допомогу отримуватимуть сім'ї, які тимчасово влаштовують до себе дитину.

Йдеться про дітей, які залишилися без батьківського піклування, але ще не отримали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Натомість вони тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

Розмір виплати залежатиме від віку дитини:

для дітей віком до 6 років – 6 407,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 7 990 грн;

для дітей віком до 6 років з інвалідністю – 8 970,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років з інвалідністю – 11186 грн.

Як звернутися за допомогою

Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Звернутися до із заявою про призначення такої допомоги на 6 місяців може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей.

Звертатися за допомогою можна буде з моменту набрання чинності постановою.

Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї рідних чи близьких теж продовжено наказом Служби у справах дітей.

Заяву можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:

помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);

перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;

перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;

перебуває у полоні держави-агресора;

позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором.

Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.