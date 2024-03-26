Украинцам выплатят помощь на детей в размере до 11 тысяч гривен: кто получит

В Украине был введен новый вид поддержки, направленный на помощь детям, оказавшимся без родительской опеки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на правительственный портал.
Отмечается, что новую помощь будут получать семьи, временно устраивающие ребенка.
Речь идет о детях, оставшихся без родительской опеки, но еще не получивших статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Вместо этого они временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.
Размер выплаты будет зависеть от возраста ребенка:
Объем выплат равен тому, какой государство выплачивает в поддержку детей, уже имеющих статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Обратиться к заявлению о назначении такой помощи на 6 месяцев может человек, к которому временно устроен ребенок, если эта семья постоянно проживает в Украине. Временное устройство оформляется приказом Службы по делам детей.
Обращаться за помощью можно будет с момента вступления в силу постановления.
Оказание помощи может быть продлено, если период временного устройства ребенка в семье родных или близких тоже продлен приказом Службы по делам детей.
Заявление можно подать в органы социальной защиты населения, ЦНАП или исполнительные органы территориальных общин.
Основаниями могут быть случаи, когда родители или один из родителей:
Также выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.
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