Украинцам выплатят помощь на детей в размере до 11 тысяч гривен: кто получит

Что нужно знать о помощи

Отмечается, что новую помощь будут получать семьи, временно устраивающие ребенка.

Речь идет о детях, оставшихся без родительской опеки, но еще не получивших статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Вместо этого они временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.

Размер выплаты будет зависеть от возраста ребенка:

для детей до 6 лет – 6 407,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 7 990 грн;

для детей до 6 лет с инвалидностью – 8 970,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 11186 грн.

Как обратиться за помощью

Объем выплат равен тому, какой государство выплачивает в поддержку детей, уже имеющих статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Обратиться к заявлению о назначении такой помощи на 6 месяцев может человек, к которому временно устроен ребенок, если эта семья постоянно проживает в Украине. Временное устройство оформляется приказом Службы по делам детей.

Обращаться за помощью можно будет с момента вступления в силу постановления.

Оказание помощи может быть продлено, если период временного устройства ребенка в семье родных или близких тоже продлен приказом Службы по делам детей.

Заявление можно подать в органы социальной защиты населения, ЦНАП или исполнительные органы территориальных общин.

Основаниями могут быть случаи, когда родители или один из родителей:

умер или погиб (а другой родитель не исполняет своих обязанностей);

находится во временной оккупации, окружении;

находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признанный таковым;

находится в плену государства-агрессора;

лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором.

Также выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.