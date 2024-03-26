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Украинцам выплатят помощь на детей в размере до 11 тысяч гривен: кто получит

Фото: Кто из украинцев сможет получить помощь на детей (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине был введен новый вид поддержки, направленный на помощь детям, оказавшимся без родительской опеки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на правительственный портал.

Что нужно знать о помощи

Отмечается, что новую помощь будут получать семьи, временно устраивающие ребенка.

Речь идет о детях, оставшихся без родительской опеки, но еще не получивших статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Вместо этого они временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.

Размер выплаты будет зависеть от возраста ребенка:

  • для детей до 6 лет – 6 407,5 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 7 990 грн;
  • для детей до 6 лет с инвалидностью – 8 970,5 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 11186 грн.

Как обратиться за помощью

Объем выплат равен тому, какой государство выплачивает в поддержку детей, уже имеющих статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Обратиться к заявлению о назначении такой помощи на 6 месяцев может человек, к которому временно устроен ребенок, если эта семья постоянно проживает в Украине. Временное устройство оформляется приказом Службы по делам детей.

Обращаться за помощью можно будет с момента вступления в силу постановления.

Оказание помощи может быть продлено, если период временного устройства ребенка в семье родных или близких тоже продлен приказом Службы по делам детей.

Заявление можно подать в органы социальной защиты населения, ЦНАП или исполнительные органы территориальных общин.

Основаниями могут быть случаи, когда родители или один из родителей:

  • умер или погиб (а другой родитель не исполняет своих обязанностей);
  • находится во временной оккупации, окружении;
  • находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признанный таковым;
  • находится в плену государства-агрессора;
  • лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором.

Также выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.

 

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