Українцям виплатять по 6600 грн допомоги: хто саме отримає гроші
У Житомирській, Сумській та Харківській областях України розгортається програма фінансової підтримки. Її складовою є багатоцільова грошова допомога у розмірі 6600 гривень, яка буде надаватися протягом 6 місяців у розмірі 1100 гривень щомісяця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Благодійний фонд "Люмос Україна".
На кого розрахована програма допомоги
Програма спрямована на сім'ї з дітьми, включаючи сім'ї воєнних, що входять до визначеного переліку.
Мета програми полягає в наданні підтримки найбільш вразливим сім'ям з дітьми, зокрема тим, хто був змушений залишити свої домівки та переселитися до інших регіонів. Ця допомога сприятиме забезпеченню основних потреб сімей та посиленню їхнього потенціалу для виховання дітей.
Кому призначать грошову допомогу
- сім'ям, які виховують дитину з інвалідністю або дитину з особливими освітніми потребами;
- сім'ям, в яких виховуються 2 і більше дітей, що повернулися в родину з інтернатного закладу;
- малозабезпеченим сім'ї, в яких виховується 3 і більше дітей;
- одиноким батькам, матері чи батьку, які самі виховують дитину до 18 років, в тому числі дитину з інвалідністю або дитину з особливими освітніми потребами;
- прийомним сім'ям, що виховують дітей віком до 3 років.
Реалізація проєкту триватиме до жовтня 2024 року.
Раніше ми писали про те, що українцям з березня нарахують додаткові виплати.
А ще розповідали про те, як одиноким батькам отримати грошову допомогу на дитину.