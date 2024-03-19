Українцям виплатять по 6600 грн допомоги: хто саме отримає гроші

У Житомирській, Сумській та Харківській областях України розгортається програма фінансової підтримки. Її складовою є багатоцільова грошова допомога у розмірі 6600 гривень, яка буде надаватися протягом 6 місяців у розмірі 1100 гривень щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Благодійний фонд "Люмос Україна".