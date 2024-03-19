Украинцам выплатят по 6600 грн помощи: кто получит деньги
В Житомирской, Сумской и Харьковской областях Украины разворачивается программа финансовой поддержки. Ее составляющая многоцелевая денежная помощь в размере 6600 гривен, которая будет предоставляться в течение 6 месяцев в размере 1100 гривен ежемесячно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Благотворительный фонд "Люмос Украина".
На кого рассчитана программа помощи
Программа направлена на семьи с детьми, включая семьи военных, входящих в определенный список.
Цель программы состоит в оказании поддержки наиболее уязвимым семьям с детьми, в частности тем, кто был вынужден покинуть свои дома и переселиться в другие регионы. Эта помощь будет способствовать обеспечению основных потребностей семей и усилению их потенциала для воспитания детей.
Кому назначат денежную помощь
- семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми образовательными потребностями;
- семьям, в которых воспитываются 2 и более детей, вернувшихся в семью из интернатного учреждения;
- малообеспеченные семьи, в которых воспитывается 3 и более детей;
- одиноким родителям, матери или отцу, которые сами воспитывают ребенка до 18 лет, в том числе ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми образовательными потребностями;
- приемным семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет.
Реализация проекта продлится до октября 2024 года.
Раньше мы писали о том, что украинцам с марта начислят дополнительные выплаты.
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