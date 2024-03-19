Украинцам выплатят по 6600 грн помощи: кто получит деньги

В Житомирской, Сумской и Харьковской областях Украины разворачивается программа финансовой поддержки. Ее составляющая многоцелевая денежная помощь в размере 6600 гривен, которая будет предоставляться в течение 6 месяцев в размере 1100 гривен ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Благотворительный фонд "Люмос Украина".

Реализация проекта продлится до октября 2024 года.

Цель программы состоит в оказании поддержки наиболее уязвимым семьям с детьми, в частности тем, кто был вынужден покинуть свои дома и переселиться в другие регионы. Эта помощь будет способствовать обеспечению основных потребностей семей и усилению их потенциала для воспитания детей.

Программа направлена на семьи с детьми, включая семьи военных, входящих в определенный список.

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