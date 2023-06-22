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Українцям видадуть по 600 тисяч гривень допомоги: хто зможе отримати

Фото: Українцям обіцяють виплатити по 600 тисяч гривень (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським бізнесменам та підприємцям для підтримки становлення та розвитку різних сфер діяльності під час війни можуть виплатити від 600 тисяч гривень до 1,2 млн грн. Автором ідеї є Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки України.

На що можна витратити кошти

Так, на отриманий грант підприємці можуть розширити свій бізнес, вийти на зовнішні ринки або перемістити бізнес до іншого населеного пункту та покращити можливості.

Хто може отримати грант

  • ФОП, приватні підприємства, ТОВ, АТ, що мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро.
  • Гранти надаються за програмою партнера Мінекономіки USAID "Конкурентоспроможна економіка України.

Зазначимо, що наявність зазначених умов перевірятимуть представники USAID після подання заявки.

Які сектори можуть розраховувати на грант

  • інформаційні технології та інжиніринг;
  • виробництво (електронне обладнання та прилади, меблі, одяг та взуття, продукти харчування тощо);
  • послуги (автоматизація, консалтинг, освіта, комунікації тощо);
  • креативні індустрії (фільми, аудіовізуальні матеріали, мода та виробництво крафтової продукції).

Якщо ви підприємець і зацікавлені – подати заявку можна за цим посиланням.

Також ми писали, що українські біженці можуть одержати допомогу до 9000 гривень.

Також читайте, як українці можуть отримати грошову допомогу ООН.

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