Українцям видадуть по 600 тисяч гривень допомоги: хто зможе отримати

Українським бізнесменам та підприємцям для підтримки становлення та розвитку різних сфер діяльності під час війни можуть виплатити від 600 тисяч гривень до 1,2 млн грн. Автором ідеї є Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки України.
Так, на отриманий грант підприємці можуть розширити свій бізнес, вийти на зовнішні ринки або перемістити бізнес до іншого населеного пункту та покращити можливості.
Зазначимо, що наявність зазначених умов перевірятимуть представники USAID після подання заявки.
Якщо ви підприємець і зацікавлені – подати заявку можна за цим посиланням.
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