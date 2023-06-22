Украинцам выдадут по 600 тысяч гривен помощи: кто сможет получить

Украинским бизнесменам и предпринимателям для поддержания становления и развития различных сфер деятельности во время войны могут выплатить от 600 тысяч гривен до 1,2 млн грн. Автором идеи является Агентство США по международному развитию (USAID).
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономики Украины.
Так, на полученный грант предприниматели могут расширить свой бизнес, выйти на внешние рынки или переместить бизнес в другой населенный пункт, и улучшить возможности.
Отметим, что наличие указанных условий будут проверяться представителями USAID после подачи заявки.
Если вы предприниматель и заинтересованы - подать заявку можно по этой ссылке.
Также мы писали, что украинские беженцы могут получить помощь до 9000 гривен.
Читайте также, как украинцы могут получить денежную помощь ООН.