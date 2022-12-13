Українцям спростили пошук Пунктів Незламності для доступу до тепла та світла: що змінилося

В Україні спростили пошук найближчих до вас Пунктів Незламності. Тепер це можна зробити за допомогою спеціально розробленого бота.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram -каналі.

Як швидко знайти Пункт Незламності поблизу?

"Для того, щоб люди могли отримати зв'язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів Незламності. А щоб було швидше та зручніше їх знайти, розробили та запустили спеціальний бот-помічник", - написав високопосадовець.

За допомогою бота ви можете дізнатися:

як працюють пункти

їхні графіки роботи

послуги, які ви можете там отримати

Важливо! Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій (до 40 км), не розголошуються з міркувань безпеки.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області, а також про всю територію Донецької та Херсонської областей.

Інформація про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можна дізнатися в органах місцевої влади.

Один із Пунктів Незламності в Києві (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Як працює бот?

Після запуску натисніть кнопку "Розпочати". Перед вами відкриється меню, де ви можете обрати, що саме хочете дізнатися.

Для того, щоб знайти найближчі Пункти Незламності, потрібно ввести свою локацію перебування. Після цього у вас з'явиться перелік адрес. Бот також пропонує переглянути їх на карті.

Також у меню є розділ "Корисна інформація". У ньому ви прочитаєте про нюанси роботи Пунктів:

скільки там можна перебувати

що робити у випадку повітряної тривоги

скільки людей можуть розміститися

Скористатися ботом можна за посиланням.

Якщо можливий збій зв'язку або інші технічні проблеми, зробіть скриншоти відповідних адрес, щоб у непередбачуваній ситуації знати, куди йти.