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Украинцам развеяли популярный миф о семейных врачах, который нужно знать каждому

Новина українською →
Украина, Вторник 09 мая 2023 11:34
Украинцам развеяли популярный миф о семейных врачах, который нужно знать каждому Можно ли обращаться к семейному врачу в любое время (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Первый врач, к которому вы обращаетесь за медицинской помощью, это семейный. Он проведет первичное обследование, сделает свои выводы и назначит лечение или даст направление другому специалисту, если нужно. Часто украинцы думают, что к семейному врачу можно идти при первой же нужде, однако это не так.

Об этом рассказали в Telegram-канале НСЗУ.

Когда можно обратиться к семейному врачу

Прежде всего, нужно не забывать, что любая амбулатория или поликлиника, где работает ваш семейный врач, имеет четко определенные часы работы. Семейные врачи также принимают пациентов в определенные часы.

Каждое учреждение по оказанию первичной медицинской помощи может организовывать порядок приема пациентов по своему усмотрению с соблюдением требований действующего законодательства.

Если есть необходимость и возможность, руководитель учреждения по оказанию первичной медицинской помощи может создать очередной кабинет для обслуживания населения

  • вне часов приема пациентов семейными врачами
  • в выходные, праздничные и нерабочие дни

О работе по выходным дням нужно интересоваться заранее.

"Поэтому при ухудшении самочувствия и необходимости в медицинской помощи в выходные дни советуем обращаться не к своему семейному врачу лично, а в ту амбулаторию или медицинское учреждение, где врач работает", - пишут специалисты НСЗУ.

Таким образом мнение, что к семейному врачу можно обращаться когда угодно неверное. Не забывайте, что ваш семейный врач - это не круглосуточный сервис, а такой же живой человек.

В случае, если требуется неотложная медицинская помощь, позвоните по телефону 103 и ждите приезда очередной бригады скорой помощи.

Раньше мы рассказывали, должен семейный врач давать свой номер телефона пациенту.

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