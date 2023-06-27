Українцям розвіяли давній міф про похід до сімейного лікаря: що потрібно знати

Як відвідати лікаря під час його відпустки

Якщо ваш сімейний лікар на заслуженому відпочинку, звісно, повертати його в робочий режим задля одного прийому не вийде.

Однак під час відпустки одного лікаря, надавач первинної медичної допомоги забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.

У лікаря, який працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної медичної допомоги.

Як дізнатися, що ваш лікар у відпустці

Дізнатися про відпустку свого лікаря пацієнти можуть таким чином:

з інформації, яка розміщена безпосередньо у центрі чи в амбулаторії, в доступному для пацієнтів місці

з інформації, яка розміщена на вебсайтах і в соціальних мережах

з індивідуальних повідомлень від медичного закладу, надісланих тим пацієнтам, які, уже записані та повинні прийти на прийом

Таким чином на час відпустки свого сімейного лікаря пацієнт отримує безоплатно всі послуги, передбачені пакетом на первинній ланці. Адже можна звернутись до іншого сімейного лікаря, призначеного на заміну.

Коли можна звертатися до сімейного лікаря

Кожен заклад із надання первинної медичної допомоги може організовувати порядок прийому пацієнтів на власний розсуд, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Якщо є потреба та можливість, керівник закладу із надання первинної медичної допомоги може утворити черговий кабінет для обслуговування населення:

поза годинами прийому пацієнтів сімейними лікарями

у вихідні, святкові та неробочі дні

Про роботу у вихідні дні потрібно цікавитися заздалегідь.

Таким чином думка, що до сімейного лікаря можна звертатися будь-коли хибна. Не забувайте, що ваш сімейний лікар - це не цілодобовий сервіс, а така сама жива людина.

У випадку, коли потрібна невідкладна медична допомога, зателефонуйте 103 і чекайте на приїзд чергової бригади швидкої допомоги.