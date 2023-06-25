Марно витрачені гроші. 5 непотрібних аналізів, які люблять призначати лікарі

Ні, це не означає, що вони хочуть викачати гроші з пацієнта, іноді лікарі просто так себе перестраховують або хочуть бачити повнішу картину хвороби.

Пацієнт, звертаючись до лікаря, намагається йому повністю довіряти й дослухатися до порад і рекомендацій. Втім часто медики можуть призначати аналізи, які при конкретних хворобах або показниках здоров'я просто недоцільні.

Топ-5 непотрібних аналізів

"Аналізи потрібно здавати для того, щоб розуміти, що робити далі. Якщо після отримання результатів дослідження тактика лікування або спостереження ніяк не зміниться, то такі дослідження, це марно витрачений час і гроші", - пише лікар.

Вона називає 5 найпоширеніших непотрібних аналізів.

Вірус папіломи

Рутинне призначення обстеження на вірус папіломи людини жінці до 25 років не потрібний. У молодому віці у переважній більшості жінок ми знайдемо ВПЛ. Однак це зовсім не означає, що всі ці жінки мають підвищений ризик розвитку предраку.

В цілому, наявність ВПЛ у молодої жінки це зовсім не привід для паніки і тим паче не привід для його "лікування".

Обстеження чоловіків на ВПЛ

"На жаль, вірогідність його виявлення дуже низька.І не тому, що його немає, а тому, що анатомія не завжди дозволяє його виявити. І, до речі, ми досі не знаємо, що робити з тими чоловіками, у яких виявлення ВПЛ", - каже Арендар.

Статеві гормони під час вагітності

Пролактин, естрадіол, тестостерон - вони всі будуть підвищені під час вагітності. І це нормально. Немає сенсу визначати їх рівень у цьому випадку.

Аналіз крові на прогестерон

Цей аналіз потрібен тільки тим, хто бажає підтвердити наявність овуляції (це актуально для жінок з безпліддям). В усіх інших ситуаціях і станах - міома, ендомітріоз, мастопатія - аналіз на прогестерон не змінить тактику лікування.

Бакпосів із піхви

Бакпосів з піхви, Фемофрол при відсутності у вас скарг не мають ніякого сенсу. Склад мікрофлори піхви дуже різноманітний та індивідуальний для кожної жінки. І не існує ніякої "нормальної норми".