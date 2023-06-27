Украинцам развеяли давний миф о походе к семейному врачу: что нужно знать

Как посетить врача во время его отпуска

Если ваш семейный врач на заслуженном отдыхе, конечно, возвращать его в рабочий режим для одного приема не получится.

Однако при отпуске одного врача, поставщик первичной медицинской помощи обеспечивает его замену на другого. Независимо от того, государственная это амбулатория, частный центр или врач-ФЛП.

У врача, работающего на замене, пациент может рассчитывать на весь объем услуг, входящий в пакет первичной медицинской помощи.

Как узнать, что ваш врач в отпуске

Узнать об отпуске своего врача пациенты могут следующим образом:

с информации, размещенной непосредственно в центре или в амбулатории, в доступном для пациентов месте

по информации, размещенной на вебсайтах и в социальных сетях

из индивидуальных сообщений от медицинского учреждения, отправленных тем пациентам, которые уже записаны и должны прийти на прием

Таким образом, на время отпуска своего семейного врача пациент получает безвозмездно все услуги, предусмотренные пакетом на первичном звене. Ведь можно обратиться к другому семейному врачу, назначенному на смену.

Когда можно обращаться к семейному врачу

Каждое учреждение по оказанию первичной медицинской помощи может организовывать порядок приема пациентов по своему усмотрению с соблюдением требований действующего законодательства.

Если есть необходимость и возможность, руководитель учреждения по оказанию первичной медицинской помощи может создать очередной кабинет для обслуживания населения:

вне часов приема пациентов семейными врачами

в выходные, праздничные и нерабочие дни

О работе по выходным дням нужно интересоваться заранее.

Таким образом мнение, что к семейному врачу можно обращаться когда угодно, не вернок. Не забывайте, что ваш семейный врач - это не круглосуточный сервис, а такой же живой человек.

В случае, если требуется неотложная медицинская помощь, позвоните по телефону 103 и ждите приезда очередной бригады скорой помощи.